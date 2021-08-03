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Новая Honda CR-V: первые изображения

03.08.2021 2173 0 0

Японская компания готовит новое поколение своего популярного кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Модель CR-V впервые была представлена в 1995 году, её название имеет два варианта расшифровки — Comfortable Runabout Vehicle (комфортный автомобиль-бродяга) в Японии и Compact Recreational Vehicle (компактный автомобиль для отдыха) на европейских рынках. Сейчас на конвейере уже пятое поколение кроссовера с индексом RW, премьера которого состоялась в октябре 2016 года в Детройте. В 2019-м году паркетник получил рестайлинг, теперь же на очереди совершенно новый автомобиль, который, судя по немногочисленным пока шпионским фотографиям, внешне будет заметно отличаться от предшественника. Спереди CR-V шестого поколения легко будет узнать по вертикальной трапециевидной решётке радиатора, визуально объединённой с вытянутыми по горизонтали узкими фарами.

Кроссовер получит более высокую подоконную линию, чуть ниже которой расположится узкая выштамповка, протянувшаяся от фар до фонарей. Также немного изменится форма бокового остекления в задней части. Скорее всего, CR-V сохранит один их своих самых характерных элементов – вертикальные фонари, вытянувшиеся вдоль задних стоек (ими обладают все поколения модели), однако их нижняя часть станет более гранёной и узкой. Заметное отличие от нынешнего кроссовера – ниша номерного знака теперь располагается значительно выше, вровень с фонарями. Кроме того, боковые зеркала будут установлены на ножках.

Судя по шпионским фотографиям, кроссовер может стать чуть крупнее по размерам, также он наверняка получит опциональный третий ряд сидений. Что же касается технической части, то пока нет достоверной информации о том, что именно предложит новое поколение CR-V. Можно лишь предположить, что появится больше электрифицированных версий паркетника в соответствии с современными тенденциями в автомобильной промышленности.

Премьера новой Honda CR-V ожидается в следующем году.

Нынешняя рестайлинговая Honda CR-V
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Нынешняя рестайлинговая Honda CR-V
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Нынешняя рестайлинговая Honda CR-V
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Сегодня CR-V – одна из всего двух официально представленных в России моделей Honda (второй является более крупный кроссовер Pilot). Автомобиль предлагается с единственным атмосферным 4-цилиндровым мотором 2.4 мощностью 186 л.с. Базовая комплектация Lifestyle оценивается в 2 939 900 рублей, самая дорогая Prestige – 3 254 900 руб. Автомобиль во всех версиях комплектуется полноприводной трансмиссией и вариатором.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Honda CR-V четвёртого поколения.

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