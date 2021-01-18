Honda HR-V нового поколения: засвечены облик и салон, а еще анонсирован «другой» кроссовер

Японская марка не только приоткрыла кросс следующей генерации, но и объявила дату премьеры: модель представят уже в феврале. В Европе паркетник будет доступен только в виде гибрида, а в Штатах у него и вовсе окажется свой дизайн.

В гамме Хонды компактный кроссовер актуального поколения появился в 2013-м: на родине компании и в Китае он зовется Vezel, в остальных же странах паркетник носит индекс HR-V. В целом модель получилась удачной. Так, в Японии, например, с 2014 по 2016 гг. она возглавляла рейтинг самых популярных SUV. Однако в 2020-м продажи паркетника упали, причем не только на домашнем, но и на многих других крупных рынках (за исключением Поднебесной). То есть самое время для новой генерации. Тестовые прототипы уже не раз попадались в объективы камер фотошпионов, а теперь сама Honda распространила первые тизеры. Вдобавок названа дата премьеры, которую по понятным причинам проведут онлайн: новый HR-V/Vezel покажут 18 февраля.

Кроссовер Honda HR-V нового поколения, он же Vezel

Итак, модель сменила имидж – в новом поколении у нее купеобразный кузов и стеклянная крыша, задние фонари лишились нижних секций. Ну и благодаря предыдущим шпионским снимкам мы также знаем, что фары вытянулись, а наружные зеркала отныне крепятся к кузову на отдельных ножках, при этом SUV сохранил спрятанные сверху ручки задних дверей. Габариты еще неизвестны. Длина прежней модели равна 4330 мм, колесная база – 2610 мм. Кстати, судя по «спайшотам», внешне свежий HR-V напоминает электрический концепт Honda SUV e, представленный минувшей осенью на Пекинском автосалоне.



Внутри – «двухслойная» передняя панель, планшет мультимедийной системы теперь как бы «прилеплен» к ней, сам тачскрин стал больше. Кроме того, паркетник получил новый блок управления «климатом». Также не исключено, что кроссу досталась виртуальная «приборка».

Кроссовер Honda HR-V нового поколения, он же Vezel 1 / 4 Кроссовер Honda HR-V нового поколения, он же Vezel 2 / 4 Кроссовер Honda HR-V нового поколения, он же Vezel 3 / 4 Кроссовер Honda HR-V нового поколения, он же Vezel 4 / 4

Как и у предшественника, у следующего Honda HR-V/Vezel есть гибридная версия, но на смену установке i-DCD с «атмосферником» 1.5 и одним электромотором пришла новая – e:HEV, с двумя электродвигателями. Напомним, подобная система имеется у последнего хэтча Fit/Jazz. Характеристики установки HR-V пока не раскрыты. При этом в Honda заявили, что в Европе новый кроссовер будет предлагаться лишь в виде гибрида (так же компания поступила и со «старосветским» хэтчбеком). В других же регионах наверняка останется еще и вариант только с ДВС, но о нем тоже пока молчок. В Японии, например, предыдущий «традиционный» SUV доступен с тем же атмосферным мотором 1.5 (131 л.с.), плюс покупателям доступен кросс со 172-сильной «турбочетверкой» аналогичного объема. Привод – передний или полный.



На родине марки продажи кроссовера нового поколения стартуют весной, затем модель появится и на других рынках. Между тем в Штатах у HR-V будет свой дизайн – с учетом вкусов американских клиентов, о чем сообщило издание Motor1 со ссылкой на местное подразделение Хонды. К слову, версия для США на момент публикации новости не была засвечена.

Предыдущий кросс Honda HR-V, он же Vezel. У прежней модели дизайн един для всех рынков, но в новом поколении версия для Штатов будет отличаться от остальных 1 / 3 Предыдущий кросс Honda HR-V, он же Vezel. У прежней модели дизайн един для всех рынков, но в новом поколении версия для Штатов будет отличаться от остальных 2 / 3 Предыдущий кросс Honda HR-V, он же Vezel. У прежней модели дизайн един для всех рынков, но в новом поколении версия для Штатов будет отличаться от остальных 3 / 3

До России предыдущий кросс Honda HR-V так и не добрался, новый мы тоже не увидим: 2021-й станет последним годом, когда у нас можно будет официально приобрести автомобили этой марки, с 2022-го поставки прекратятся. Напомним, сегодня российская гамма Хонды состоит из кроссоверов CR-V и Pilot.

