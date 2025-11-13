Honda и Nissan планируют вместе выпускать автомобили для американского рынка

О полноценном слиянии двух компаний, которое обсуждалось ранее, сейчас речь не идёт. Но новым совместным проектам, вероятно, быть.

Компания Nissan, переживающая не лучшие времена, ранее думала о полном слиянии с другим японским производителем – Honda. Официально о начале соответствующих переговоров стороны сообщили в конце 2024 года. Однако уже в первом квартале 2025-го стало известно о том, что сделка развалилась. На данный момент Ниссан по-прежнему находится в поиске бизнес-партнёра.

Фото с завода Nissan в США

Тем не менее, сейчас Honda и Nissan думают о дальнейших временных совместных проектах. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на нынешнего главу Nissan: напомним, это кресло с минувшей весны занимает уроженец Мексики Иван Эспиноса. Согласно информации агентства, стороны планируют объединить усилия для разработки и выпуска силовых агрегатов и автомобилей, предназначенных для Соединённых Штатов.

Глава Nissan охарактеризовал продолжающиеся переговоры как «очень конструктивные, очень позитивные» и добавил, что встречи между командами обоих автопроизводителей, «вплоть до высшего руководства», проводятся регулярно. Ещё он уточнил, что стороны «не обсуждают интеграцию или объединение капиталов».

На фото: глава Nissan Иван Эспиноса

Иван Эспиноса отметил, что ситуация на американском рынке остается для автопроизводителей сложной, в частности, из-за нововведений, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом, который решил значительно повысить пошлины на импорт в том числе японских автомобилей. Это является одним из стимулов для совместных проектов Honda и Nissan, в том числе, как отмечают зарубежные СМИ, с целью разработки программного обеспечения. Очевидно, партнёрство должно помочь обеим компаниям снизить расходы.

До изменений размер пошлин на импорт японских автомобилей в США составлял 2,5%, затем его было решено резко увеличить до 27,5%, а в сентябре, в соответствии с новым торговым соглашением, показатель снизился до 15%. По подсчётам Nissan, это приведёт к сокращению прибыли компании в текущем финансовом году примерно на 275 млрд иен (эквивалентно примерно 1,8 млрд долларов по текущему курсу). В свою очередь, в Honda готовятся к снижению результата на 385 млрд иен (на 54,2 млрд долларов).

Фото с завода Honda в США

Информация о конкретных совместных проектах Honda и Nissan появится позже, в случае если переговоры сторон завершатся успешно. Напомним, в начале прошлого месяца стало известно о том, что Ниссан отменил планы по локализации «электричек» в США в ближайшие годы. На конвейер завода в Кантоне (штат Миссисипи) в дальнейшем встанут новые гибридные SUV, одним из которых окажется возрождённый рамный внедорожник Nissan Xterra.

Тем временем, сегодня американский офис японской марки рассекретил рестайлинговый трёхрядный кроссовер Nissan Pathfinder. В ходе обновления модель получила подправленную внешность и улучшенное оснащение, но технику этому SUV трогать не стали.