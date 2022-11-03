Honda не планирует оснащать свои электромобили «псевдо-механикой»

Многие автопроизводители, особенно это касается тех, кто работает на глобальном авторынке, постепенно переходят от разработки и выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания к созданию полностью электрического транспорта. Одной из «зеленеющих» компаний является японская Honda: как стало известно весной прошлого года, марка намерена полностью отказаться от ДВС к 2040 году.

На фото: Honda e

Первой «электричкой» стал компактный пятидверный хэтчбек Honda e, предназначенный для домашнего рынка и Европы. Продажи модели в Старом Свете довольно скромные: в прошлом году клиенты купили 3752 экземпляра, а в 2022-ом у модели ощутимый минус: за первые три квартала европейские дилеры реализовали всего 1714 шт., что почти на 25% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.



В Северной Америке Хонда делает ставку на альянс с американским концерном General Motors (был заключён в сентябре 2020-го). В рамках этого партнёрства создан кроссовер Honda Prologue, в основу которого легла джи-эмовская модульная платформа Ultium. Модель пока официально не представлена, но его внешность компания уже рассекретила. В дальнейшем у этого SUV появится «близнец», выпущенный под маркой Acura.

На фото: Honda Prologue

Во второй половине текущего десятилетия японская компания продолжит разработку собственных электрических новинок. Как Kolesa.ru уже сообщал ранее, они будут базироваться на новой модульной платформе, которая получила название e:Architecture.



О будущих новинках Honda подробностей пока нет. Однако теперь стало известно, что у них, очевидно, не будет так называемой «псевдо-механики». Напомним, в феврале текущего года другая японская компания, Toyota, подала соответствующую патентную заявку. В документе была описана «ручная» коробка передач со сцеплением и рычагом переключения, который обозначили как «псевдо-переключатель». При этом водителю оставят возможность не пользоваться такой коробкой: в этом случае автомобиль будет двигаться на первой передаче, как на автомате.

На фото: салон Honda Civic Si (с рычагом механической коробки передач)

Подобные решения не нашли отклика у руководителей Honda: об этом в ходе интервью изданию Car and Driver рассказали генеральный директор компании Тосихиро Мибе и глава отдела электрификации Синдзи Аояма. В компании намерены найти иные способы для того, чтобы сделать процесс управления электромобилями Honda «захватывающим». Спикеры отметили, что грядущие новинки будут отличаться от конкурентов, при этом производитель намерен поработать над технологиями по созданию и применению тяговых батарей, над инжинирингом и программным обеспечением.



В конце прошлого месяца Honda анонсировала Accord нового поколения, премьера модели пройдёт в ноябре. Внешность модели уже не секрет: автомобиль засветился на патентных изображениях. Ожидается, что главным рынком для модели станут США.