Honda освежила седан Accord в Японии, прайс-лист раскрыт

В линейке Honda модель под названием Accord появилась ещё в 1976-м, за прошедшие годы она сменила генерацию десяток раз. Актуальный Аккорд одиннадцатого поколения дебютировал в Японии осенью 2023-го, а в продажу поступил весной 2024 года. Несколько изменений четырёхдверка, предназначенная для домашнего рынка, получила в преддверии лета 2025-го, а теперь, в год 50-летия Accord, пресс-служба бренда рассказала об обновках, приуроченных к 2027 модельному году.

На фото: посвежевший седан Honda Accord (версия для Японии)

Посвежевший седан может похвастаться скромными, но всё-таки заметными изменениями во внешности. Так, теперь пара планок, отделяющих фары от радиаторной решётки оформлены не в чёрном цвете, а в цвете кузова. Помимо этого, переднюю часть освежили за счёт «прозрачных» секций в зоне габаритный огней (у дореформенной версии они оранжевые).

Помимо этого у варианта e:HEV Honda Sensing 360+ в цвет кузова оформлены антенна «акулий плавник», накладки в нижней части переднего и заднего бамперов, а также боковин (тогда как у Honda Accord нынешнего модельного года этот обвес выполнен из чёрного глянцевого пластика). Ещё этой версии положена слегка пересмотренная радиаторная решётка, тоже окрашенная в цвет кузова.

Четырёхдверка в Японии получила улучшенный комплекс Honda Sensing 360+ ещё в 2025-м. Напомним, он включает в себя продвинутый автопилот: при движении на определённых скоростных магистралях водитель может убрать руки с руля. Электроника использует информацию, поступающую с радаров, датчиков и со спутниковой навигационной системы. Тем не менее, при активации автопилота водителю всё равно необходимо следить за дорогой.

Отметим, в комплекс Honda Sensing 360+ также входит система предотвращения аварийной ситуации при прохождении поворотов, улучшенная система мониторинга состояния водителя, а также адаптивный круиз-контроль с ассистентом при движении в пробках и функцией удержания полосы движения.

Технику изменения не затронули: предлагаемый в Японии Honda Accord по-прежнему оснащается гибридной установкой e:HEV, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя электромоторами и eCVT. Совокупная отдача системы – 207 л.с., привод может быть только передним.

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Цены посвежевшего седана на домашнем рынке уже известны. За стартовую версию в Японии просят не менее 5 951 000 иен (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта обойдётся в 6 351 400 иен (около 3,16 млн рублей).

Напомним, недавно стало известно о том, что Honda может возродить Accord Crosstour, который на американском рынке, вероятно, поборется за клиентов с Subaru Outback. По предварительным данным, производство потенциальной новинки наладят в 2029 году на заводе компании, расположенном в штате Огайо.