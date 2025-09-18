Новинки ×
  • Honda рассекретила «подогретый» гибридный кроссовер Vezel RS, цены известны

18.09.2025 126 0 1

Продажи новой версии паркетника на домашнем рынке, в Японии, начнутся в октябре 2025 года. Техника у него стандартная.

Актуальный компактный кроссовер Honda появился в 2021 году: на большинстве рынков, в том числе в Европе, он продаётся под индексом HR-V (но не стоит путать его с одноименной моделью для США), а в Японии и Китае этот SUV продаётся под именем Vezel. Плановый рестайлинг модель пережила весной 2024-го, а теперь компания представила «подогретую» модификацию Honda Vezel e:HEV RS, которая предназначена для домашнего рынка.

На фото: Honda Vezel e:HEV RS

Vezel RS отличается от стандартного кроссовера за счёт иной радиаторной решётки: у неё такая же форма, но рисунок выполнен в виде чёрной сетки с необычными ячейками, присутствует рамка, а сбоку находится красная эмблема с названием версии. Кроме того, у спортверсии слегка иначе оформлен пластиковый обвес по периметру кузова, он включает в себя серебристые вставки.

Профиль тоже имеет пару визуальных отличий: корпуса наружных зеркал чёрного цвета, а также оригинальные 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски. На корме Honda Vezel e:HEV RS можно увидеть шильдик, указывающий на принадлежность в спортивной версии, а также отсутствие антенны «акулий плавник». Для кузова предусмотрено пять вариантов, но двухцветные не предлагаются.

Салон RS-версии имеет отделку в тёмных тонах с контрастными красными декоративными вставками и соответствующей прострочкой. Рулевое колесо и кожух рычага коробки передач обтянуты кожей. Сидения этого кроссовера имеют замшевые вставки, которые обладают противоскользящими свойствами. Обивка потолка Vezel e:HEV RS выполнена в чёрном цвете.

У Honda Vezel RS перенастроен электроусилитель рулевого управления и занижена подвеска. В целом уменьшенный дорожный просвет позволил снизить общую высоту автомобиля с 1580 до 1545 мм. В список стандартного оборудования входят: комплекс систем Honda Sensing ADAS, светодиодная головная оптика, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, обогрев рулевого колеса, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, электропривод багажной двери. За доплату доступны ещё камера заднего вида и премиальная акустическая система с десятью динамиками.

Техника у варианта с прибавкой RS к названию стандартная. Речь идёт о гибридной установке e:HEV, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л.с. и пару электромоторов (один из них работает в режиме генератора). Совокупная отдача системы равна 131 л.с., максимальный крутящий момент – 253 Нм. Модель доступна как с передним, так и с полным приводом.

На фото: салон Honda Vezel e:HEV RS

Продажи Honda Vezel e:HEV RS начнутся в Японии в октябре 2025 года. Стоимость «оспортивленного» кроссовера с передним приводом составляет 3 748 800 иен (эквивалентно примерно 2,11 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный вариант с полным приводом просят не менее 3 968 800 иен (около 2,23 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Honda Honda Vezel

 

