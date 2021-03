Humble One: первый электрический кроссовер с зарядкой от солнца

Калифорнийский стартап Humble Motors застолбил место в пока ещё достаточно свободном сегменте электромобилей, которые можно заряжать солнечным светом и при небольших пробегах вообще не подключать к розетке. Анонсированный на прошлой неделе кроссовер Humble One уже можно зарезервировать за 300 долларов, но ждать серийную машину придётся до 2025 года.

Стартап Humble Motors возник в прошлом году в легендарной Кремниевой долине, его основателем значится молодой предприниматель Дима Стиси, не имеющий опыта в автобизнесе, но сумевший раскрутить собственный косметический бренд. Название Humble в переводе с английского имеет много значений, самое распространённое — это «скромный», при этом амбиции у компании отнюдь не скромные. Уже сейчас она принимает предзаказы на электрический кроссовер One, который существует пока только в виде компьютерных картинок, причём картинок интерьера нет.

В профиль Humble One немного напоминает Porsche Cayenne, а вот передок и корма оригинальные и весьма своеобразные. Задние двери открываются против основного хода, как у Rolls-Royce Cullinan. Перед задними колёсными арками имеются большие воздухозаборники — интересно, зачем они электромобилю? Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,25.



Автором дизайна Humble One значится некий Ли Росарио с 7-летним опытом работы в области 3D-моделирования, а главный конструктор у Humble Motors — выходец из Ford Александр Богичевич, физик и материаловед из Швеции, автор десятков изобретений. Вероятно, именно с Богичевичем связана основная надежда на прорывные характеристики кроссовера One.



Технических подробностей пока немного: мощность силовой установки — 1034 л.с., запас хода на одной зарядке — 800 км, а вмонтированные в поверхность кузова солнечные панели общей площадью 7,65 м2 дают от 16 до 97 км дополнительного пробега в сутки. Для сравнения скажем, что трёхколёсное электрическое купе Aptera от одноимённого калифорнийского стартапа может проехать на солнечной энергии 72 км, голландский лифтбек Lightyear One — 55 км, немецкий компактвэн Sono Sion — 34 км. То есть Humble One претендует на лидерство по пробегу на солнечной энергии.



Забронировать Humble One можно на сайте компании, заполнив несложный формуляр и отправив Humble Motors 300 американских долларов. Конечная цена кроссовера составит внушительные 109 000 долларов. Производство Humble One планируется начать в 2024 году, поставки заказанных машин клиентов — в 2024 году. Между тем Aptera и Lightyear One, согласно планам их разработчиков, должны быть запущены в производство уже в этом году, Sono Sion — в 2022-м.