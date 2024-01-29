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  • Hyundai готовит электрическую версию маленького кроссовера Casper для Европы

Hyundai готовит электрическую версию маленького кроссовера Casper для Европы

29.01.2024 95 0 0

На данный момент младший в гамме Hyundai кроссовер Casper доступен только у себя на родине, в Южной Корее, и только с бензиновыми двигателями, но к концу текущего года появится электрический вариант, разработанный с прицелом на лоукост-сегмент европейского рынка.

Hyundai Casper дебютировал осенью 2021 года — это самый маленький кроссовер в гамме южнокорейского корейского бренда, его габаритная длина составляет всего 3595 мм, ширина — 1595 мм, высота — 1575 мм, колёсная база — 2400 мм. Несмотря на свои маленькие размеры и низкую цену (от 13 850 000 вон или 925 000 рублей в переводе по текущему курсу), Casper имеет довольно богатое оснащение системами активной и пассивной безопасности, но двигатели у него скромные — бензиновая «литрушка» мощностью 76 либо 100 л.с., а привод только передний.

Бензиновый Hyundai Casper
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Бензиновый Hyundai Casper
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У себя на родине Casper стал весьма популярным: в прошлом году его продажи в Южной Корее, по данным самой компании Hyundai, составили 45 451 шт. — это больше, чем результат кроссовера Hyundai Kona (34 707 шт.), который предлагается одновременно с «углеводородной», гибридной и электрической силовыми установками. Позади также остались субкомпактный паркетник Hyundai Venue (8281 шт.) и компактный Tucson (43 744 шт.).

Бензиновый Hyundai Casper

Ближе к концу этого года Hyundai Casper дебютирует в Европе как электромобиль — об этом французскому журналу Auto Moto сообщил гендиректор регионального подразделения Hyundai Motor France Лайонел Френч Кио. Закамуфлированные прототипы электрического Каспера были на днях замечены в Японии, их снимки опубликовал испанский журнал motor.es: у электрической версии по сравнению с бензиновой изменён дизайн фар и передка в целом, а боковины и корма, кажется, такие же, как у бензиновых версий.

Бензиновый Hyundai Casper

Батарейный Casper в базовой комплектации будет стоить около 20 000 евро, то есть он нацелен на борьбу с такими бюджетными «электричками» как Citroen e-C3 и Dacia Spring. Более того, ради получения правительственных субсидий производство электрического Каспера, скорее всего, будет локализовано в Европе на заводе Hyundai в Ношовице (Чехия), где сегодня выпускаются модели i30, Tucson и Kona Electric. Будет ли у электрического Каспера клон под маркой Kia, пока неизвестно.

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