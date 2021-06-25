Hyundai готовит к премьере рестайлинговый Palisade: большой кросс снова проехался на камеру

До России большой кроссовер Hyundai Palisade добрался в конце прошлого года, а вот в родной Корее его продают с декабря 2018-го. На домашнем рынке модель приняли более чем тепло: в 2019-м она разошлась тиражом в 52 299 экземпляров, заняв восьмую строчку в списке самых популярных машин страны; результат 2020-го – 64 791 шт. и шестое место. По итогам пяти месяцев текущего года у трехрядного SUV пока десятая позиция, но, что интересно, спрос пусть и ненамного, но все же вырос (24 577 единиц против 24 134 шт. годом ранее). Тем не менее, в Hyundai решили освежить флагмана. Замаскированные тестовые образцы уже попадались на корейских дорогах, и вот очередная порция фото: эти кадры выложил в своем блоге на сайте Naver пользователь под ником soonjung8116.

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У застуканной машины другие ходовые огни (расположены сверху), да и блоки основных фар вроде бы выглядят иначе. На радиаторной решетке красуются довольно крупные серебристые пластины, сдвоенные патрубки выхлопной системы теперь квадратные, а не трапециевидные. Ну и не исключено, что Palisade еще обзавелся новыми бамперами. Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина актуального кроссовера равна 4980 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2900 мм.



Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи 1 / 3 Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи 2 / 3 Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи 3 / 3

В салон заглянуть не удалось. Внутри могли заменить материалы отделки да «прокачать» мультимедийную систему (актуальному кроссоверу в Корее положен тачскрин на 10,25 дюйма).



Нет информации и о том, затронули ли реформы моторную гамму. Нынешний Hyundai Palisade на родине представлен с бензиновым мотором V6 3.8 GDI (295 л.с.) и четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 (202 л.с.), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси).

Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи 1 / 2 Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи 2 / 2

Рестайлинговый кроссовер может справить премьеру в конце этого – начале следующего года.

В России Hyundai Palisade доступен с бензиновым V6 3.5 MPI (249 л.с.) и турбодизелем 2.2 CRDi (200 л.с.), оба также работают в паре с 8АКП, при этом у нас модель представлена только с полным приводом. Цена сегодня начинается с отметки в 3 549 000 рублей. Согласно статистике российского офиса марки, в январе-мае текущего года в нашей стране было реализовано 1335 кроссоверов Hyundai Palisade.