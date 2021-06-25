Рестайлинг ×
  • Hyundai готовит к премьере рестайлинговый Palisade: большой кросс снова проехался на камеру

Hyundai готовит к премьере рестайлинговый Palisade: большой кросс снова проехался на камеру

25.06.2021 55 0 0

Судя по шпионским фото, флагманский SUV корейской марки обретет иное «лицо». Информации о технических обновках пока нет.

 

До России большой кроссовер Hyundai Palisade добрался в конце прошлого года, а вот в родной Корее его продают с декабря 2018-го. На домашнем рынке модель приняли более чем тепло: в 2019-м она разошлась тиражом в 52 299 экземпляров, заняв восьмую строчку в списке самых популярных машин страны; результат 2020-го – 64 791 шт. и шестое место. По итогам пяти месяцев текущего года у трехрядного SUV пока десятая позиция, но, что интересно, спрос пусть и ненамного, но все же вырос (24 577 единиц против 24 134 шт. годом ранее). Тем не менее, в Hyundai решили освежить флагмана. Замаскированные тестовые образцы уже попадались на корейских дорогах, и вот очередная порция фото: эти кадры выложил в своем блоге на сайте Naver пользователь под ником soonjung8116.

1 / 2
2 / 2

У застуканной машины другие ходовые огни (расположены сверху), да и блоки основных фар вроде бы выглядят иначе. На радиаторной решетке красуются довольно крупные серебристые пластины, сдвоенные патрубки выхлопной системы теперь квадратные, а не трапециевидные. Ну и не исключено, что Palisade еще обзавелся новыми бамперами. Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина актуального кроссовера равна 4980 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2900 мм.

Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи
1 / 3
Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи
2 / 3
Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи
3 / 3

В салон заглянуть не удалось. Внутри могли заменить материалы отделки да «прокачать» мультимедийную систему (актуальному кроссоверу в Корее положен тачскрин на 10,25 дюйма).

Нет информации и о том, затронули ли реформы моторную гамму. Нынешний Hyundai Palisade на родине представлен с бензиновым мотором V6 3.8 GDI (295 л.с.) и четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 (202 л.с.), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси).

Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи
1 / 2
Дореформенный Hyundai Palisade, версия для Кореи
2 / 2

Рестайлинговый кроссовер может справить премьеру в конце этого – начале следующего года.

В России Hyundai Palisade доступен с бензиновым V6 3.5 MPI (249 л.с.) и турбодизелем 2.2 CRDi (200 л.с.), оба также работают в паре с 8АКП, при этом у нас модель представлена только с полным приводом. Цена сегодня начинается с отметки в 3 549 000 рублей. Согласно статистике российского офиса марки, в январе-мае текущего года в нашей стране было реализовано 1335 кроссоверов Hyundai Palisade.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Palisade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика В пути захотелось спать – гоним сон с помощью правильной остановки. Как это – «правильной»? Повод для написания этого материала довольно грустный: с начала сезона отпусков уже второй мой товарищ попал с трассы прямиком в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Оба оказали... 654 0 2 25.06.2021
Статьи / Практика На разрыв и в агрессивной среде: испытываем оригинальные и поддельные приводные ремни Тяга к экономии при обслуживании автомобиля в наши дни имеет глубокое практическое обоснование: запчасти и расходники последние несколько лет дорожают очень быстро. Само собой, многие пытают... 1376 1 5 24.06.2021
Статьи / Авто с пробегом Volvo S60 I с пробегом: вода в порогах, умирающий блок комфорта и некачественная экокожа Все нулевые и половину «десятых» марка Volvo занимала нишу, которую можно вполне обоснованно назвать «недопремиумом». То есть, машины были не столь драйверскими, как немецкие, стоили устойчи... 3010 4 3 23.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140323 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 60756 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52098 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
72 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings