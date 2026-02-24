Европа ×

Hyundai готовит новый кроссовер Bayon: первые изображения

24.02.2026 553 0 0
Ожидается, что посвежевший паркетник корейской марки выйдет на европейский рынок в начале 2027 года.

Компактный кроссовер Hyundai Bayon стал ближайшим родственником хэтчбека i20 и дебютировал в 2021 году. Причём сначала предполагалось, что паркетник будет адресован только европейцам, однако позже он появился и в других регионах (к примеру, его можно купить в Египте и Казахстане). Первое обновление эта модель пережила в начале 2024-го, а теперь Hyundai Bayon готовится к следующей модернизации.

Рендер нового Hyundai Bayon

Ранее фотошпионы уже ловили прототипы нового компактного кроссовера в ходе тестов, однако производитель пока по-прежнему продолжает держать внешность грядущего Hyundai Bayon в секрете. Так что свой вариант потенциальной внешности будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендерам, в основу которых легли шпионские снимки с дорожных тестов, модель слегка подросла в габаритах и получила чуть изменённые пропорции. Ожидается, что модель иначе будет выглядеть в профиль – с менее наклонёнными передними стойками, иной линией остекления и менее покатой крышей с серебристыми рейлингами.

Художник нарисовал будущему паркетнику более массивный обвес по периметру кузова, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки. Обвес выполнен из чёрного матового пластика и имеет серебристые вставки на обоих бамперах. Ещё на рендерах можно увидеть иные выштамповки на капоте и боковинах, а также необычные колёсные диски, традиционные наружные зеркала и стандартные дверные ручки.

Новый Hyundai Bayon может получить иную двухэтажную головную оптику с тонкими полосками ходовых огней с вертикальными «клыками» по бокам и расположенными ниже основными блоками фар. Между ними располагается горизонтально вытянутая радиаторная решётка, а ниже – прямоугольный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Судя по изображениям, корма помимо иного бампера получила более плоскую багажную дверь со спойлером в верхней части и «монофонарь» в виде тонкой линии со схожими «клыками» по бокам. Предполагается, что у нового Hyundai Bayon будет «оспортивленная» модификация с прибавкой N Line к названию, декором из глянцевого чёрного пластика и легкосплавными колёсными дисками размером 18 дюймов.

На фото: актуальный паркетник Hyundai Bayon

Ожидается, что паркетник получит обновлённый интерьер, на передней панели разместятся два дисплея диагональю 12,3 дюйма: один исполнит роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Кроме того, предполагается, что новый Bayon получит расширенный комплект систем безопасности.

По предварительным данным, модель получит гибридные установки (HEV) с бензиновыми двигателями в основе. Вероятно, версиям побогаче достанется четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра, а исполнения попроще получат 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель. Старта производства и продаж в Европе, скорее всего, придётся подождать до начала 2027 года.

Обновлено 25.02.2026
