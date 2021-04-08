Hyundai готовится к премьере «заряженной» Kona: подробности о технике

В корейской компании по-прежнему всё ещё не назвали дату презентации «горячего» кроссовера. Пока что появились официальные данные о его «начинке».

Компактный кроссовер Hyundai Kona впервые показался в июне 2017 года, а продажи модели начались позже в том же году. Семейство было расширено в 2018-ом: сначала появилась электроверсия паркетника, затем на рынок вышел гибрид. По итогам 2020-го модель разошлась в Европе тиражом 126 980 экземпляров, что почти на 21% больше, чем годом ранее. Кстати, этот солидный «плюс» отмечен на фоне падения суммарных продаж машин на старосветском рынке (из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса).



Корейская марка обновила «обычную» Kona в сентябре 2020-го, в ближайшее время будет представлена и «заряженная» версия – у такого кроссовера есть прибавка в виде литеры «N» к названию. Точная дата дебюта пока не называется, но, судя по тому, что компания продолжает делиться очередными подробностями о новинке, ждать осталось недолго.



На этот раз в Hyundai рассказали о «начинке» автомобиля. Как и предполагалось ранее, Kona N оснастят двухлитровым турбомотором с отдачей в 280 л.с. (крутящий момент пока не уточняется), такой же находится под капотом хэтчбека Hyundai i30 N. Но если у «донора» в пару к этому мотору предусмотрена в том числе и механическая коробка передач, то «горячему» кроссоверу предложат только восьмиступенчатый «робот» N DCT с двумя мокрыми сцеплениями.



Этот «автомат» использует не только Hyundai i30 N, но и Veloster N. Для коробки передач Hyundai Kona N предусмотрено три режима работы: стандартный N Power Shift, трековый N Track Sense Shift и экстремальный N Grin Shift. Предусмотрено в том числе ручное переключение передач. Кроме того, у новинки пять ездовых режимов электроники (Normal, Eco, Sport, N и Custom, который водитель настраивает «под себя»).



В начале прошлого месяца компания рассекретила внешность новинки с помощью нескольких официальных изображений. Передняя часть Kona N отличается за счёт созданного из крупных ячеек рисунка решётки радиатора, а сбоку на «гриле» расположен шильдик с названием версии в виде буквы «N». По периметру автомобиля в нижней части видны красные линии: они подчёркивают передний бампер с внушительными воздухозаборниками, тянутся по боковинам и продолжаются на корме, которая получила диффузор и пару отверстий выхлопной системы, разнесённых по разным сторонам. Здесь же виден крупный «двухкрылый» спойлер и дополнительный стоп-сигнал в виде треугольника.



Интерьер Hyundai Kona N пока не представлен. Напомним, «обычная» версия в ходе последнего обновления получила центральную консоль, визуально отделённую от центрального тоннеля, электромеханический ручной тормоз, иные материалы для отделки. У топовых версий в салоне 10,25-дюймовый виртуальный щиток приборов и новая мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера.

В Европе «посвежевший» кроссовер Hyundai Kona уже продаётся. В Германии цена автомобиля стартует с отметки 19 990 евро, что эквивалентно примерно 1,83 млн рублей по текущему курсу. Ценник «заряженной» версии паркетника станет известен позже.

