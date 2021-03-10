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  • Hyundai раскрыла облик Kona N: красные акценты и «двухкрылый» спойлер на багажной двери

Hyundai раскрыла облик Kona N: красные акценты и «двухкрылый» спойлер на багажной двери

10.03.2021 237 0 0

Корейская компания пока не назвала дату дебюта спортивной новинки, однако стоит ожидать, что премьера пройдёт в ближайшее время.

 

Hyundai представила свой компактный кроссовер Kona в июне 2017 года, позже в том же году стартовали продажи модели. В 2018-ом компания расширила семейство за счёт электроверсии паркетника, после на рынок вышел и гибрид. По итогам 2020-го модель разошлась в Европе тиражом 126 980 экземпляров, что почти на 21% больше, чем годом ранее (любопытно, что этот «плюс» зафиксирован на фоне спада показателей на старосветском рынке в целом из-за пандемии коронавируса).

В сентябре 2020-го корейская марка обновила «обычную» Kona, в скором времени она покажет спорт-версию кроссовера с приставкой в виде литеры «N» к названию. Ранее компания публиковала только несколько тизеров и фотографий прототипа в камуфляже, однако теперь внешность Hyundai Kona N полностью рассекречена на официальных изображениях.

Переднюю часть отличает необычный сотовый узор решётки радиатора, созданный из крупных ячеек. Сбоку на «гриле» заметен шильдик с названием версии в виде буквы «N». По периметру автомобиля в нижней части видны красные линии: они подчёркивают передний бампер с внушительными воздухозаборниками, тянутся по боковинам и продолжаются на корме, которая получила диффузор и пару отверстий выхлопной системы, разнесённых по разным сторонам.

Профиль отличают легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна. Корма помимо уже упомянутого диффузора и спортивной системы выпуска получила крупный «двухкрылый» спойлер и дополнительный стоп-сигнал в виде треугольника – конструкция расположена на верхней части пятой двери.

Интерьер Hyundai Kona N компания пока не показала. Напомним, обновлённая осенью прошлого года «обычная» версия получила центральную консоль, визуально отделённую от центрального тоннеля, электромеханический ручной тормоз, иные материалы для отделки. У топовых версий в салоне 10,25-дюймовый виртуальный щиток приборов и новая мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера.

Пока что в компании держат в секрете и информацию о «начинке». По предварительным данным, Kona N оснастят 2,0-литровым турбомотором, который будет работать в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Вероятно, двигатель спортивный паркетник позаимствует у Veloster N: у этой модели его отдача составляет 281 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм.

Сейчас в Европе уже можно купить обновлённый кроссовер Hyundai Kona. На одном из крупнейших рынков региона, в Германии, цена стартует с отметки 19 990 евро (эквивалентно примерно 1,76 млн рублей по текущему курсу). Минимальная стоимость «электрички» составляет 35 650 евро (около 3,14 млн рублей). Ценник спорт-версии с приставкой в виде литеры «N» к названию будет рассекречен позже, ближе к дебюту новинки.

кроссовер новинки Hyundai Hyundai Kona

 

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