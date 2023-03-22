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Hyundai готовится обновить Sonata: свежие кадры седана

22.03.2023 60 0 0

Ожидается, что посвежевшая «четырёхдверка» появится в продаже на домашнем рынке в середине текущего года.

История Hyundai Sonata началась ещё в 1985 году, за прошедшее время модель успела семь раз сменить генерацию. Седан актуального восьмого поколения (его заводской индекс – DN8) дебютировал в 2019 году. Согласно подсчётам производителя, за прошлый год Соната на домашнем рынке разошлась тиражом в 31 929 экземпляров, что на 30,3% меньше, чем годом ранее. Сейчас корейцы находятся в процессе разработки рестайлинговой версии «четырёхдверки».

На фото: прототип обновлённой Hyundai Sonata

Обновлённая Hyundai Sonata ранее уже не раз попадалась в объективы фотошпионов: это были как замаскированные прототипы, так и пусть и не очень чёткий, но всё-таки автомобиль без какого-либо камуфляжа. Теперь будущая новинка снова проехалась на камеру, ролик опубликован на YouTube-канале KindelAuto. Автомобиль на свежих кадрах, хоть и «спрятан» от любопытных глаз в привычные для корейцев объёмные плотные тканевые чехлы, но зато попался в движении и крупным планом.

В ходе рестайлинга седану решили полностью пересмотреть переднюю часть, так что посвежевшая Sonata сможет похвалиться другими бампером и решёткой радиатора, над которой проходят тонкие полоски дневных ходовых огней (в стиле старшего седана Hyundai Grandeur и представленной совсем недавно «младшей» Verna/Solaris следующей генерации). Основные блоки фар у Сонаты также новые, расположены они теперь ниже, чем у дореформенной версии. А задние фонари у рестайлинговой «четырёхдверки» получили иную начинку и соединяются не тонкой линией, а более широкой плашкой, которая проходит через всю ширину крышки багажника.

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Интерьер обновлённого седана фотошпионам пока не попадался. Предполагается, что на передней панели разместят новую цифровую «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы, ниже, вероятно, разместят иной блок управления климатической установкой. Кроме того, салону Hyundai Sonata, скорее всего, достались новые материалы отделки.

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По-прежнему нет информации о габаритах посвежевшей «четырёхдверки». Напомним, у дорестайлинговой Hyundai Sonata (версии для домашнего рынка) длина составляет 4900 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1445 мм. Расстояние между осями равно 2840 мм.

На фото: актуальный седан Hyundai Sonata
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На фото: актуальный седан Hyundai Sonata
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Также пока нет никакой официальной информации о технике обновлённого седана. В Южной Корее дореформенная Соната предлагается с парой бензиновых двигателей на выбор: речь идёт о 2,0-литровом «атмосфернике» с отдачей в 160 л.с. или о 180-сильной «турбочетвёрке» объёмом 1,6 литра. Кроме того, на домашнем рынке модель доступна ещё с 2,0-литровым газовым мотором LPI мощностью 146 л.с., а также с гибридной установкой, в основе которой лежит двухлитровый двигатель.

Ожидается, что обновлённый седан выйдет на домашний рынок в середине текущего года. Однако, вероятно, дебют посвежевшей Сонаты пройдёт раньше, так его стоит ждать в ближайшие месяцы.

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