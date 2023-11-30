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Hyundai и Kia разработали для электромобилей чудо-колесо со встроенным редуктором

30.11.2023 105 0 0

Изобретение получило название Uni Wheel (расшифровывается как Universal Wheel Drive System), оно позволяет более рационально использовать пространство внутри электромобиля, установить на него батарею большего размера, экспериментировать с компоновкой салона.

Uni Wheel — это не мотор-колесо, но идейно близкое к нему изобретение, направленное на экономию места внутри электромобиля и оптимизацию его конструкции. Суть идеи состоит в том, чтобы перенести работающий в связке с электромотором редуктор внутрь колеса. Электромотору для обеспечения необходимого диапазона угловых скоростей на колесе обычно достаточно одноступенчатого редуктора, то есть в техническом плане это довольно простое устройство с малым числом деталей.

Инженеры Hyundai Motor Group (в её состав, напомним, входит компания Kia) не просто поместили редуктор внутрь колеса, но и наделили его дополнительными полезными свойствами за счёт уникальной конструкции: она позволяет компенсировать перемещения полуосей при работе подвески, а это значит, что элементы привода и подвески можно сделать более компактными и/или расширить диапазон регулировки дорожного просвета.

Uni Wheel устроено таким образом, что полуось привода не должна находиться строго в геометрическом центре колеса, а «гуляет» во время движения внутри периметра прямоугольного окна, размеры которого выбраны исходя из кинематики приводного механизма. Приводной механизм — планетарного типа: с солнечной шестерней соединены два многозвенных водила, в каждом из которых установлены четыре шестерни, обеспечивающие нужное передаточное число.

Чтобы понять, как работает Uni Wheel, лучше посмотреть опубликованный на YouTube-канале Hyundai Motor Group видеоролик, хотя после его просмотра могут остаться вопросы. Так, в ролике вообще не показаны тормозные механизмы: редукторы либо вытеснят их внутрь электромобиля либо будут с ними соседствовать — тогда колесо в сборе будет довольно громоздким и тяжёлым. Также непонятно, позволяет ли Uni Wheel полностью избавиться от ШРУСов — в ролике не показано, как механизм работает на повёрнутом колесе.

Теоретические преимущества Uni Wheel очевидны: в связке с компактными индивидуальными для каждого колеса электромоторами они позволяют освободить центральное пространство между колёсами одной оси — это пространство можно использовать для установки дополнительных ячеек аккумулятора, багажа или расширения салона. При этом силовую электронику с проводами всё равно нужно куда-то деть — на сравнительном изображении платформы с традиционными колёсами и платформы с колёсами Uni Wheel элементы силовой электроники показаны только у платформы с традиционными колёсами.

Hyundai Motor Group сообщает, что оформила на Uni Wheel массу патентов и провела большое количество натурных испытаний, в которых колесо-редуктор показало себя хорошо. Инновационный встраиваемый редуктор годится для колёс размером от 4 до 25 дюймов, но южнокорейская компания пока не говорит, когда и на каких серийных моделях мы его увидим.

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