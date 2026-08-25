Hyundai Palisade и его новые версии: с высокой крышей, «внедорожная» и «черная»

Компания Hyundai вывела на домашний рынок кроссовер Palisade нового модельного года. Там у флагмана появились сразу три особых варианта исполнения. Технику же менять не стали.

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade перешел во второе поколение в самом конце 2024 года, дебютным рынком для него стала родная Корея, после чего он появился и в остальных странах. На родине SUV поначалу пользовался высоким спросом, но в году нынешнем там модель ушла в глубокий «минус». Так, по данным самой компании Hyundai, с января по июль 2026-го Palisade разошелся на домашнем рынке тиражом 22 212 экземпляров, что на 38% меньше, чем за семь месяцев 2025-го.

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И вот на этом фоне компания Hyundai объявила о старте продаж в Корее кроссовера следующего, уже 2027 модельного года. Для рестайлинга еще рано, зато Hyundai Palisade обзавелся сразу тремя новыми версиями: это исполнение High Roof, то есть с высокой крышей, «внедорожный» вариант XRT и «почерневшая» комплектация Black Ink. Начнем с кроссовера, получившего надстройку. Кстати, подобные модификации в Корее довольно популярны – например, аналогичное исполнение там есть у минивэна Kia Carnival.

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Из-за «нароста» на крыше высота Hyundai Palisade выросла на 240 мм до 2005 мм. Внутри надстройки – «звездное небо», то есть панель со множеством диодных точек. А по бокам есть выдвижные LED-светильники. Кроме того, Hyundai Palisade High Roof по умолчанию имеет потолочный планшет диагональю 21,4 дюйма для задних седоков. В списке стандартного оборудования еще значатся 21-дюймовые диски и активная подвеска. Напомним, также, что в Корее кроссовер в базе представлен с девятиместным салоном (семиместный интерьер идет за доплату), и версия High Roof не стала исключением: дополнительное место появляется в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник.

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За основу для исполнения Black Ink взяли топовую комплектацию Calligraphy. Эта новая модификация, как несложно догадаться, отличается черным декором: в таком цвете выполнены 21-дюймовые диски, радиаторная решетка, бамперы и даже эмблемы марки. Интерьер тоже почти полностью черный.

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Наконец, «внедорожный» Hyundai Palisade XRT создан по подобию Palisade XRT Pro для Северной Америки. Фишки этого варианта – оригинальные радиаторная решетка и бамперы, 20-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна. В Корее в оснащение «внедорожной» версии также входят вентиляция кресел второго ряда и премиальная аудиосистема Bose.

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Вся техника прежняя. В Корее кроссовер Hyundai Palisade актуального поколения доступен с бензиновой турбочетверкой 2.5 (281 л.с.) или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе 2.5T (суммарная мощность – 334 л.с.). Чисто бензиновый SUV укомплектован восьмиступенчатым автоматом, гибриду положен шестиступенчатый. В обоих случаях привод передний или полный.

Стандартный Hyundai Palisade 2027 модельного года в Корее стоит от 44 780 000 вон (около 2,7 млн рублей по текущему курсу), новая версия Palisade XRT обойдется минимум в 52 110 000 вон (3,1 млн рублей), Palisade Black Ink – от 57 670 000 вон (3,5 млн рублей), ну а за Palisade High Roof просят минимум 72 440 000 вон (4,36 млн рублей).