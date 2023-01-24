Hyundai Santa Fe нового поколения: ещё одно видение

Предполагается, что презентация брутального SUV корейского бренда пройдёт в следующем году, а в продаже модель появится в 2025-м.

Компания Hyundai выпускает Santa Fe с 2000 года, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. Кроссовер актуального четвёртого поколения появится в 2018-м, а пару лет спустя он пережил модернизацию, переехав на иную платформу. Теперь же корейский производитель занимается разработкой совершенно нового Santa Fe, который, судя по шпионским фотографиям, получит брутальную внешность.

На фото: актуальный кроссовер Hyundai Santa Fe

Фотошпионы ловили прототипы «пятого» Hyundai Santa Fe летом-осенью прошлого года. Все тестовые экземпляры весьма тщательно спрятаны с помощью тканевой маскировки, однако, несмотря на это, часть деталей, а также изменившийся силуэт автомобиля камуфляж всё-таки спрятать не смог. Напомним, прошлой осенью свой вариант потенциальной внешности нового кроссовера представил дизайнер Kolesa.ru.



Теперь своим видением экстерьера Hyundai Santa Fe пятой генерации решил поделиться дизайнер испанского издания Motor.es. Автомобиль на рендере имеет куда менее сглаженный силуэт по сравнению с нынешней моделью. Его линии более прямые, а формы «оквадрачены». На рисунке головная оптика изображена с новой световой подписью в виде литер «H». Кроме того, фары соединены между собой тонкой светящейся полосой с названием марки, которая проходит через всю ширину небольшой радиаторной решётки.



Рендер Hyundai Santa Fe нового поколения

Нижняя часть переднего бампера получила сравнительно небольшой воздухозаборник. Брутальность автомобиля на рендере выражается за счёт обвеса по периметру кузова, который выполнен из некрашеного пластика. Речь идёт в том числе об угловатых расширенных колёсных арках. На прямой крыше видны относительно массивные рейлинги. Передние и средние стойки выполнены в чёрном цвете (для эффекта «плавающего» верха), их визуально поддерживают ножки, которыми боковые зеркала крепятся к дверям (при этом их корпуса оформлены в цвете кузова).



Ожидается, что в салоне у следующего кроссовера Hyundai Santa Fe, как и у совсем недавно представленной новой Kona, будет большой дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Экран расположат горизонтально, причём, вероятно, он будет выходить за пределы передней панели. Предполагается, что модель будет доступна с двумя или тремя рядами сидений.

На фото: салон новой Hyundai Kona 1 / 2 На фото: салон новой Hyundai Kona 2 / 2

Пока что официальной информации о технике Hyundai Santa Fe пятого поколения нет. По предварительным данным, в линейке будут бензиновые и дизельные двигатели, работающие в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Также у кроссовера, вероятно, останутся гибридные версии, в том числе вариант PHEV. Как сообщает испанское издание, у подзаряжаемого гибрида запас хода только электротяге может подрасти до 100 км на одной зарядке.



Предполагается, что презентация брутального SUV корейского бренда пройдёт в следующем году, а в продаже модель появится в 2025-м. О ценах на новинку, даже ориентировочных, информации пока нет.