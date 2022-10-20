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Новый Hyundai Santa Fe: первые изображения

20.10.2022 3606 2 0

Корейская компания готовит новое поколение своего популярного кроссовера, и, судя по имеющимся шпионским фотографиям тестовых образцов, новинка будет кардинально отличаться от нынешней модели.

 

Santa Fe первого поколения появился в 2000 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Детройте. Он также стал первым кроссовером в истории бренда, последовавший за ним Tucson был представлен только в 2004-м. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация паркетника, её премьера состоялась в феврале 2018 года, а летом 2020-го модель получила заметный рестайлинг. теперь же Hyundai готовит полностью новый кроссовер, который внешне не будет иметь практически ничего общего с нынешним Санта Фе.

Рендер нового Santa Fe

Пока у нас в распоряжении есть несколько шпионских фотографий и видеороликов, на которых запечатлены сильно закамуфлированные образцы. Однако уже видно, что модель получит совершенно новый угловатый кузов, по форме напоминающий Defender последнего поколения. Здесь схожая форма окон и выполненные в чёрном цвете стойки лобового стекла. Передняя часть сделана практически вертикальной, а фары получат Н-образные светодиодные ходовые огни. Колёсные арки круглые, однако широкие пластиковые накладки на них сделаны угловатыми. Задняя часть пока сильнее всего замаскирована, можно разглядеть лишь горизонтальные фонари, расположенные в самой нижней части крышки багажника. Не исключено, что Санта Фе также получит вертикальные блоки, подобные тем, что мы раньше видели на футуристичном минивэне Staria. Также кроссовер изображён с одним из вариантов оригинальных дисков.

Рендер нового Santa Fe

Достоверной информации о технической части новинки пока нет. Нынешний же Санта Фе в дорестайлинговом виде был построен на платформе Hyundai-Kia Y6 (на ней также сделан Kia Sorento прошлого поколения), а при рестайлинге кроссовер «переехал» на платформу Hyundai-Kia N3, которую использует нынешний Соренто. На домашнем рынке в Южной Корее кроссовер оснащается 281-сильным бензиновым турбированным 2.5 T-GDI и 194-сильным турбодизелем объёмом 2,2 литра. Также на разных рынках Санта Фе представлен в качестве простого (HEV) и подзаряжаемого (PHEV) гибрида.

Премьера Santa Fe нового поколения ожидается в следующем году.

Нынешний Hyundai Santa Fe
1 / 3
Нынешний Hyundai Santa Fe
2 / 3
Нынешний Hyundai Santa Fe
3 / 3

Сегодня в России нынешний Санта Фе предлагается с тремя вариантами двигателей. Самый доступный кроссовер со 180-сильным бензиновым 2.5 и 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся в 3 969 000 рублей. Дизельный 200-сильный вариант 2.2 CRDi в паре с 8-ступенчатым «роботом» оценивается минимум в 4 279 000 рублей. На вершине гаммы – версия с 3.5 V6 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, от 4 549 000 рублей.

Между тем, вчера состоялась премьера флагманского седана Grandeur нового поколения.

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2 комментария
20.10.2022 12:44
wooxorpnatubre

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20.10.2022 12:44
wooxorpnatubre

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