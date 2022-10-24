Hyundai Solaris следующего поколения сверкнул оптикой на новых фото

Публичную премьеру свежей «четырехдверки» ждут в начале 2023 года, при этом не исключено, что дизайн все же раскроют раньше.

Мы уже не раз видели упакованный в плотный камуфляж бюджетный седан Hyundai нового поколения, но те фото были в основном из Кореи, хотя там модель и вовсе не продают (на родине марки ее лишь обкатывают). А недавно «четырехдверку» начали ловить и в Индии: там покупателям доступны машины локального производства, свежие снимки модели следующей генерации опубликовало издание V3Cars. Напомним, индийский седан зовется Hyundai Verna, кое-где бюджетник носит имя Accent, ну а в России он известен как Solaris.

От маскировки «четырехдверка» еще не избавилась, зато можно рассмотреть оптику во включенном состоянии. Диодные фары разместят гораздо ниже, чем у нынешней модели, причем у них будет более «чистая» и четкая форма – в стиле электрокросса Hyundai Ioniq 5. К слову, у прототипов на предыдущих шпионских фотографиях головная оптика выглядела чуть иначе – не исключено, что новый Солярис получит отдельные секции ходовых огней. Задние фонари вытянутся. В целом же у следующего седана окажется более «взрослый» дизайн.



Габариты еще не раскрыты, но, судя по всему, седан нового поколения будет крупнее предшественника. Длина нашего актуального Соляриса равна 4405 мм, у индийской версии этот показатель составляет 4440 мм, колесная база едина для обоих вариантов – 2600 мм.



Благодаря более ранним снимкам, мы знаем, что внутри установят новые центральный тоннель, селектор коробки и кресла. Переднюю панель шпионам снять до сих пор не удалось, но и ее, очевидно, заменят: вполне возможно, что согласно нынешней моде, Солярису достанется табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы).



Предыдущий Hyundai Solaris для России 1 / 3 Предыдущий Hyundai Solaris для России 2 / 3 Предыдущий Hyundai Solaris для России 3 / 3

О технике информации все еще нет. В Индии актуальный седан Hyundai Verna представлен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (115 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), там также можно приобрести модель с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Наш нынешний Солярис имеет бензиновые атмосферные моторы 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.).



Индийские профильные СМИ считают, что «их» новая «четырехдверка» справит премьеру в начале следующего года, при этом дизайн могут раскрыть уже в 2022-м. В России будущее модели, как и самой компании Hyundai, под вопросом из-за всем известных событий.