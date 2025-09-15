Hyundai Tucson готовится сменить поколение: первые изображения

Ожидается, что дебют нового кроссовера корейской марки пройдёт в четвёртом квартале 2026 года, а продажи модели, вероятно, начнутся в 2027-м.

Кроссовер Hyundai Tucson актуального четвёртого поколения дебютировал в 2020 году, а обновление глобальная модель пережила в конце осени 2023-го. Посвежевшая версия, предназначенная для Европы, была представлена в апреле 2024 года, а вариант для Китая производитель рассекретил в ноябре того же года. Сейчас корейцы занимаются разработкой Tucson нового поколения.

На фото: актуальный кроссовер Hyundai Tucson (версия для европейского рынка)

Ранее фотошпионы уже ловили тщательно замаскированные прототипы будущего SUV в ходе дорожных тестов. Несмотря на то, что камуфляж не позволяет разглядеть детали экстерьера, дизайнер испанского издания Motor.es всё же предположил, как, возможно, будет выглядеть Hyundai Tucson пятой генерации.

Рендер Hyundai Tucson нового поколения

Ожидается, что на внешность нового Tucson повлияет дизайн актуального кроссовера Kona (он предлагается с бензиновой, гибридной и полностью электрической техникой). Судя по рендерам, будущий паркетник получит головную оптику сложной формы. Так, в верхней части могут разместиться вертикальные штрихи и горизонтальная полоса (почти во всю ширину передней части) ходовых огней, а на нижнем ярусе можно увидеть основные блоки фар.

На фото: актуальный кроссовер Hyundai Tucson

Между фарами с треугольными выступами расположена лаконичная радиаторная решётка с двумя горизонтальными планками. А ниже находится большой разделённый надвое воздухозаборник с рисунком в виде изогнутых полос и массивной чёрной пластиковой планкой сверху. У автомобиля на рендерах в нижней части переднего бампера можно увидеть серебристую накладку.

Рендер Hyundai Tucson нового поколения

Художник предположил, что Hyundai Tucson пятого поколения получит выштамповки на капоте и боковинах, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки, выдвижные дверные ручки, обычные наружные зеркала, чёрные глянцевые рейлинги, частичную окантовку бокового остекления «под хром» в сочетании с чёрными стойками крыши. На корме можно увидеть спойлер, оформление фонарей наверняка перекликается с головной оптикой.

По предварительным данным, новый Tucson на европейском рынке предложат только с бензиновыми двигателями в составе MHEV-, HEV- и PHEV-установок. У plug-in гибрида максимальный запас хода, вероятно, составит до 100 км. Ожидается, что из гаммы исчезнут дизельные двигатели.

На фото: актуальный кроссовер Hyundai Tucson

Актуальный кроссовер на старосветском рынке доступен с бензиновой турбочетвёркой (150 л.с.) и турбодизелем объёмом 1,6 литра (136 л.с.), с HEV-установкой (без возможности подзарядки от сети), в основе которой лежит бензиновый T-GDI объёмом 1,6 литра (совокупная отдача – 239 л.с.), а также с PHEV-системой на базе того же мотора (суммарная мощность – 252 л.с.). Привод – либо полный, либо передний (в зависимости от версии).

Предполагается, что дебют Hyundai Tucson пятой генерации пройдёт в четвёртом квартале 2026 года, а продажи этой модели корейской марки, вероятно, начнутся в 2027-м. Цены новинки станут известны позже. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовый ценник нынешнего бензинового Туссана равен 35 740 евро (эквивалентно примерно 3,47 млн рублей по текущему курсу), за дизельную версию просят от 39 600 евро (около 3,85 млн рублей), покупка гибрида обойдётся минимум в 40 740 евро (около 3,96 млн рублей), а за plug-in гибрид просят не менее 44 690 евро (около 4,35 млн рублей).