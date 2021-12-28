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  • Hyundai закрыла отдел разработок ДВС. Дальше — одно сплошное электричество

Hyundai закрыла отдел разработок ДВС. Дальше — одно сплошное электричество

28.12.2021 423 0 0

Корейские СМИ сообщают о том, что Hyundai Motor Group накануне Нового года провела масштабные кадровые перестановки и упразднила подразделение, занимавшееся разработками двигателей внутреннего сгорания. Руководство корейской компании решило, что новые ДВС ей больше не нужны, теперь все ресурсы брошены на разработку электромобилей.

 

Собственные двигатели Hyundai стала делать в начале 90-х годов прошлого века и добилась на этом поприще больших успехов. Да, не все моторы были удачными, но массовые малокубатурные агрегаты вроде тех, что в сентябре Hyundai начала выпускать в Санкт-Петербурге, получились надёжными, неприхотливыми и довольно эффективными. Современной палитры собственных ДВС корейской компании хватит на десятки лет вперёд, чтобы удовлетворять спрос в странах, куда массовая электрификация пока не добралась, а вот разрабатывать новые сложные моторы под ужесточающиеся экологические требования в регионах, где ДВС рано или поздно запретят, экономически нецелесообразно.

Как сообщают The Korea Economic Daily и Business Korea, на днях Hyundai Motor Group закрыла подразделение по разработке ДВС в своём головном техническом центре в южнокорейском Намьянге, большинство работавших там сотрудников переброшены на разработку электрических силовых установок.

Главный инженер Hyundai Альберт Бирманн, пришедший шесть лет назад в корейскую компанию из BMW, уступит свой пост корейскому преемнику по имени Чунг-Кук Пак, при этом за Бирманном останется должность технического консультанта.

В общем, в инженерном корпусе Hyundai случилась большая кадровая перетряска, означающая окончательный разворот в сторону электромобилей. Напомним, что корейская компания делает ставку не только на батарейные «электрички», но и на водородные. Более того, водородные электромобили в отдалённой перспективе могут оказаться более массовыми и прибыльными, чем батарейные, особенно в коммерческом секторе.

В сентябре этого года Hyundai представила свою водородную стратегию до 2040 года и электрохимические генераторы нового поколения. К 2028 году корейская компания планирует перевести на топливные элементы всю свою коммерческую линейку. К 2030 году, по мнению специалистов Hyundai, стоимость водородного электромобиля сравняется со стоимостью батарейного.

Премиальный бренд Genesis станет полностью электромобильным к 2030 году. Hyundai и Kia прекратят предлагать модели с ДВС в Европе в 2035 году. К 2045 году Hyundai Motor Group вместе со всеми своими брендами и подразделениями намерена достичь углеродной нейтральности, то есть к тому времени и в России новых корейских машин с ДВС быть не должно.

Добавим, что большинство европейских автомобильных компаний уже прекратили разработку новых ДВС в ожидании полного и окончательного перехода на электромобили. В свою очередь российское правительство в августе этого года утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года» с бюджетом в 591 млрд рублей. Концепция» предполагает создание с нуля в России электромобильной отрасли, доля электромобилей в общем объёма выпуска новых машин должна к 2030 году достичь 10%. Наверняка Hyundai с её очень эффективной GR-политикой будет участвовать в реализации «Концепции», но официальных сообщений на эту тему пока не было.

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