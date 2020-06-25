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  • Индивидуальные решения для автомобилей с характером: новые комплекты от тюнинг-ателье LARTE Design

Индивидуальные решения для автомобилей с характером: новые комплекты от тюнинг-ателье LARTE Design

25.06.2020 170 0 2

Кто-то скажет, что премиальные автомобили баварской марки не нуждаются в улучшениях. Во внешности BMW уже достаточно гармонии, харизматичности и характера. В международном тюнинг-ателье LARTE Design много лет занимаются созданием эксклюзивных тюнинг-комплектов, которые способны добавить индивидуальности даже самым ярким представителям автомобильного мира.

 

Larte Performance 2020 года для BMW

LARTE Design представляет новинку — обвес для BMW Larte Performance 2020 года. Уникальные решения доступны для X3, X4, X5, X6. Для BMW X5 — самой продаваемой модели бренда в России — в LARTE Design разработали премиальный тюнинг-комплект, включающий:

  • накладку на решетку радиатора из углеволокна,
  • сплитер переднего бампера,
  • боковые накладки с воздухозаборниками,
  • накладки на зеркала,
  • диффузор заднего бампера с алюминиевыми трапецевидными насадками,
  • спойлер на крышку багажника,
  • накладки на пороги,
  • кованные 22-дюймовые диски в двухцветном исполнении.

Тюнинг-комплекты сертифицированы по европейским стандартам.

LARTE Performanсe дает возможность выбора вариантов исполнения: высококачественный карбон или композитный материал в матовом или глянцевом исполнении. Возможна покраска элементов в цвет кузова. Каждая деталь отличается высокой прочностью. Всего за шесть часов, а именно столько времени нужно на установку комплекта аксессуаров, автомобиль преобразится, чтобы вызывать еще больше восхищения. Набор аксессуаров привносит во внешность автомобиля еще больше выразительности и спокойной силы, добавляет ему уникальности, подчёркивает его амбициозность.

В качестве дополнительной услуги тюнинг ателье предлагает покрытие любых элементов экстерьера и интерьера вручную состаренной бронзой. Особая технология нанесения металла дает великолепный эффект, делает салон не просто эксклюзивным, но по настоящему исключительным.

Также в Larte Design создают тюнинг-комплекты для некоторые моделей Mercedes-Benz, внедорожников и спорткаров Infiniti, итальянских седанов Maserati, для электрокара Tesla. Каждый автомобиль, с которым работают в Larte Design, уже является особенным, но несколько уникальных аксессуаров способны превратить его в шедевр автомобильного искусства.

Как дополнить образ авто

  • Выбирайте детали тюнинг-пакета на Larte-Design.ru: решайте сами, насколько вы хотите преобразить автомобиль, добавить один или несколько штрихов.
  • Обсудите нюансы с менеджером (социалисты подготовят визуализацию для более взвешенного принятия решения), заключите договор, внесите предоплату.
  • Заявка отправляется на производство, где детали (ручная работа, высочайшее качество, все детали в наличии) грунтуются и при необходимости красятся.
  • Комплект тщательно упаковывается и доставляется до места установки.
  • Специалисты устанавливают комплект на автомобиль: полная отчетность о проделанной работе, тщательная зашита салона, фото процесса, возврат снятых запчастей, гарантия два года.

О LARTE Design

Международное тюнинг-ателье LARTE Design работает с 2012 года, имеет представительства в Германии, США, России, осуществляет доставку своих решений по всему миру. В компании реализован полный цикл производства от разработки дизайн-макета до установки тюнинг-комплекта под ключ. Автомобили с дизайнами от LARTE Design представлены в официальных дилерских центрах США, Германии, России. Работы компании неоднократно удостаивались наград в области автомобильного дизайна. Высокое качество производимых тюнинг комплектов подтверждается сертификатом TÜV.

тюнинг бизнес

 

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