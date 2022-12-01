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  • Индийский электрический кроссовер Pravaig Defy: топорный дизайн и глобальные амбиции

Индийский электрический кроссовер Pravaig Defy: топорный дизайн и глобальные амбиции

01.12.2022 95 0 0

Молодая индийская компания Pravaig Dynamics представила среднеразмерный электрический кроссовер Defy с внешностью, слегка напоминающей Range Rover Velar, и намерена продавать его по всему миру уже в следующем году.

Компания Pravaig Dynamics со штаб-квартирой в индийском Бангалоре основана в 2011 году и позиционирует себя как эксперт в области электромобилей, батарей и искусственного интеллекта. По данным журнала Autocar India, за Pravaig стоит зарегистрированная в Люксембурге энергетическая компания Eren, специализирующаяся на ветряках и прочих экологически чистых источниках энергии. В 2020 году Pravaig представила роскошное электрическое купе Extinction, которое предназначалось для аренды, а не продажи, но так и не было запущено в производство. Сейчас на официальном сайте Pravaig упоминаний о купе нет (есть только пара картинок), ему на смену пришёл новый проект — кроссовер под названием Defy, его премьера состоялась в конце ноября.

Pravaig Defy объединяет с купе Extinction только ужасное качество компьютерных рендеров. На презентацию однако привезли живой кроссовер, видеобзор есть на сайте Autocar India, но толку от него мало, так как внутрь машины журналистов не пускали. Кроссовер Defy предназначен уже для розничной продажи, цена — 3 950 000 рупий (2,94 млн рублей в переводе по текущему курсу), при этом обещана куча премиальных «фишек», из-за которых цена кажется подозрительно низкой.

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В основе Pravaig Defy лежит скейтборд-платформа собственной разработки. Габаритная длина кроссовера — 4940 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1650 мм, колёсная база — 3030 мм, дорожный просвет — 233 мм. Глубина преодолеваемого брода — 900 мм (!), это, к слову, больше, чем у GMC Hummer EV (808 мм). Угловатый кузов, изготовленный из высокопрочной стали, имеет неплохую аэродинамику: сх = 0,33.

Силовая установка — это два электромотора (по одному на ось) с совокупной отдачей в 300 кВт (408 л.с.) и 620 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость — 210 км/ч. На рендере платформы виден только один электромотор на задней оси, передний почему-то не показан. В свою очередь превмостойки показаны только на передней подвеске, а на задней их нет. Штатная размерность шин — 255/65 R 18. Ёмкость вмонтированной в пол плоской батареи — 90,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 500 км (по какому циклу, не указано). Максимальная мощность зарядки — 150 кВт. Снаряженная масса кроссовера — 2061 кг.

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В салоне — четыре индивидуальных кресла с «нулевой гравитацией», ковры и роскошная отделка из экологически чистых материалов. Центральный мультимедийный экран на передней панели имеет диагональ 15,6 дюйма, щиток приборов — 10 дюймов. В стандартное оснащение входят 6 подушек безопасности, современные электронные ассистенты водителя, климат-контроль, премиальная аудиосистема Devialet, электропривод дверей (задние открываются против основного хода), прозрачная крыша и прочие удобства. Объём основного багажника — 600 л, дополнительного переднего — 80 л.

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Pravaig уже принимает заказы на Defy и обещает начать поставки до конца 2023 года. Заказ может оформить любой желающий в любой стране мира, но неясно, как именно и за чей счёт кроссовер будет доставляться. Pravaig обещает открыть шоу-румы в Европе, Америке (Северной и Южной) и Азии, но когда и где именно, не уточняет. Место производства тоже пока не раскрывается — известно лишь, что это будет Индия и ключевые компоненты Pravaig Defy тоже будут производиться в Индии.

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