Infiniti дразнит тизером предвестника QX80 следующего поколения

Японский премиум-бренд начал выпускать свой полноразмерный внедорожник в 2004 году, тогда модель продавалась под названием QX56. В его основе лежала платформа F-Alpha, на которой в том числе базировался родственный SUV Nissan Armada первого поколения. Внедорожник сменил поколение в 2010-м, а имя – в 2014 году (в ходе рестайлинга), с тех пор модель продаётся с другим индексом – QX80. Далее её только обновляли, хотя время для смены генерации давно пришло. Известно, что сейчас Infiniti занимается разработкой QX80 следующей генерации.

На фото: актуальный внедорожник Infiniti QX80

Пока что производитель не готов дразнить поклонников бренда тизерами будущей серийной новинки, вместо этого он предпочёл подогреть их интерес снимком концептуального внедорожника QX Monography, на котором, правда, лишь частично видно решётку радиатора с крупным подсвеченным логотипом. Шоу-кар «целиком» Infiniti покажет через неделю, 17 августа, в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week.



В компании отметили, что Infiniti QX Monography призван продемонстрировать эволюцию языка дизайна бренда. Судя по тизеру, шоу-кар получит решётку радиатора из черного глянцевого пластика с рисунком в виде расходящихся от центра параллельных линий, расположенных под углом. Как мы уже отметили, в центре «гриля» находится узнаваемый фирменный логотип, который снабдили подсветкой.



Тизер концепта Infiniti QX Monography

Концепт QX Monography станет предвестником серийного внедорожника QX80 третьего поколения. Напомним, ранее в текущем году прототип новинки уже попадался в объективы фотошпионов, снимки замаскированного автомобиля были опубликованы в Сети. Взяв за основу те фотографии, дизайнер Kolesa.ru предположил, как может измениться внешность нового Infiniti QX80, мы опубликовали эти рендерные изображения минувшей весной.



Рендер Infiniti QX80 нового поколения

Судя по ним, модель новой генерации могут снабдить более крупной решёткой радиатора, а также новой «двухэтажной» головной оптикой. Вероятно, в верхней части разместят светодиодные ходовые огни, а основные блоки фар интегрируют ниже в бампер. Ещё у модели в передних крыльях могут появиться по-другому оформленные воздуховоды, а дверные ручки, скорее всего, станут выдвижными. Кроме того, у бокового остекления будут скрытые задние стойки, как у QX60. Ожидается, что от этой же модели следующий QX80 получит стиль оформления задних фонарей.



Официальной информации об интерьере новинки пока нет. Предполагается, что модель может получить большой горизонтальный 24-дюймовый дисплей, который объединит в себе цифровую приборку диагональю 12 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Ещё в салоне ожидается сенсорный блок управления климатической установкой и больше места для пассажиров третьего ряда сидений.



Данных о технике будущей новинки пока нет; предположительно следующий Infiniti QX80 получит новый турбомотор V6. Напомним, актуальный внедорожник, базирующийся на той же платформе, что и Nissan Patrol (Y62), предлагается с бензиновым атмосферным V8 объёмом 5,6 литра, его отдача составляет 405 л.с., а максимальный крутящий момент – 560 Нм. Он идёт в комплекте с семиступенчатым автоматом. Привод – задний или полный.