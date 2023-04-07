На этой неделе фотошпионами впервые был замечен флагманский внедорожник Infiniti следующего поколения во время испытаний. Пользуясь имеющимися фотографиями, мы составили собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

Полноразмерный японский внедорожник был впервые представлен в 2004 году. Он был построен на платформе Nissan Armada первого поколения и носил индекс QX56. Такое же имя получило и второе поколение внедорожника, премьера которого состоялась в марте 2010 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В 2014 году компания Infiniti решила изменить систему наименований своих моделей, вследствие чего флагманский внедорожник получил имя QX80, а также первый рестайлинг. Второе обновление произошло в 2017 году и принесло заметное изменение во внешнем виде, включая практически полностью новые переднюю и заднюю части кузова. Практически в таком же виде модель выпускается до сих пор и является одним из долгожителей современного автопрома – в этом году ей исполняется 13 лет. Уже давно подошло время для смены поколений, и несколько дней назад в Сети были опубликованы фотографии прототипов нового внедорожника.

Рендер нового QX80

Новинка сохранит пропорции нынешнего QX80, на первый взгляд закамуфлированный внедорожник даже кажется лишь глубоко переработанной нынешней моделью. Спереди обращает на себя внимание более крупная решётка радиатора, объединённая с высоко расположенными горизонтальными фарами. Судя по шпионским фотографиям, в Infiniti решили последовать современной моде и сделать переднюю оптику «двухэтажной» — в верхней части разместятся светодиодные ходовые огни, а основные блоки фар будут встроены в бампер. В передних крыльях появятся иначе оформленные воздуховоды с диагональными перекладинами, а дверные ручки сделаю выдвижными. Одно из самых заметных отличий нового внедорожника – оформление бокового остекления со скрытыми задними стойками, подобное решение ранее было применено на новом кроссовере QX60. Подоконная линия будет немного изогнутой в задней части кузова, а нижняя граница заднего окна – наоборот, прямой. Также новинку будет легко отличить от предшественника за счёт фонарей, выполненных в стиле того же QX60, и перебравшейся на бампер нише номерного знака.

Рендер нового QX80

Нынешний QX80 построен на общей платформе с внедорожником Nissan Patrol (Y62). Он предлагается с единственным силовым агрегатом – 5,6-литровым бензиновым атмосферным V8 мощностью 405 л.с. (560 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Внедорожник может быть как заднеприводным, так и полноприводным с понижающей передачей в раздаточной коробке. Информации о технических особенностях новой модели пока практически нет, ожидается лишь появление нового турбированного мотора V6.

Нынешний Infiniti QX80 1 / 3 Нынешний Infiniti QX80 2 / 3 Нынешний Infiniti QX80 3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Напомним, осенью прошлого года Infiniti официально ушла с российского рынка. А перед этим мы успели провести тест-драйв купеобразного кроссовера QX55 и сравнить его с Cadillac XT5.