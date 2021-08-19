Infiniti QX80 опять обновили: теперь салон, как у «простонародного» Nissan Armada

В прошлом году теряющая популярность на ключевом, американском рынке марка Infiniti решила отказаться от конкуренции с немецким премиумом , вернуться к истокам, перестать тратиться на разработку оригинальных моделей и предлагать вместо них улучшенные версии Ниссанов. Эволюция большого рамного внедорожника Infiniti QX80 — наглядный пример нового-старого подхода.

Внедорожник Infiniti QX80 второго поколения дебютировал в 2010 году (тогда он ещё назвался QX56), а родственный Nissan Armada появился на американском рынке только в 2016-м (до этого здесь предлагался Armada в старом кузове). За пределами Америки Armada известен как Nissan Patrol и имеет ряд косметических отличий, а также спортивную версию Nismo.

Салон Infiniti QX80 для 2020 и 2021 модельных годов.

У Infiniti QX80 уже было два внешних рестайлинга, в 2014 и 2017 годах, а в 2019-м премиальный внедорожник вслед за глобальным Патролом получил обновлённый салон с двумя экранами на центральной консоли (прежде был один, верхний).



Салоны Infiniti QX80 и Nissan Armada для 2022 модельного года. 1 / 2 Салоны Infiniti QX80 и Nissan Armada для 2022 модельного года. 2 / 2

В 2020 году в ходе планового рестайлинга салон перекроили и американскому Nissan Armada: здесь появился уже третий вариант оформления центральной консоли с широкоформатным 12,3-дюймовым мультимедийным экраном на вершине и расположенными под ним, а не по бокам воздуховодами. И вот теперь такая же консоль «приехала» в Infiniti QX80 — это главная и, по сути, единственная обновка для премиального внедорожника 2022 модельного года.



Никаких визуальных различий кроме эмблем в салонах Infiniti QX80 и Nissan Armada теперь нет, внедорожники имеют унифицированную электронную начинку и единый дизайн блоков микроклимата. На щитке приборов, к радости консервативных автолюбителей, остались настоящие, а не нарисованные циферблаты спидометра и тахометра, а между ними расположен цветной 7-дюймовый экран бортового компьютера.

Внешний изменений у Infiniti QX80 в 2022 модельном году не будет, силовой агрегат прежний — 5,6-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 560 Нм) в паре с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Покупатель может выбрать упрощённую заднеприводную версию либо полноценный полноприводный внедорожник с понижающей передачей в раздаточной коробке.



Поскольку все Infiniti QX80 сейчас собираются в Японии, то рано или поздно обновки для американской версии машины появятся и у нас. Вариант с двухэкранной центральной консолью добрался да нас почти с годовой задержкой после премьеры в США. Кстати, по итогам первой половины этого года QX80 стал у нас самой востребованной моделью Infiniti, обойдя кросcовер QX50, — продано 471 и 456 шт. соответственно. В целом продажи марки Infiniti за первое полугодие в нашей стране составили 1168 единиц, что на 76% больше, чем в январе-июне 2020-го.

А вот в США динамика продаж у Infiniti отрицательная даже на фоне обременённого локдаунами 2020-го: с января по июнь текущего года продано 36 937 машин, на 11% меньше, чем аналогичный период прошлого года. Спрос на Infiniti QX80 сократился на 17% до 7631 шт., тогда как лидер сегмента больших премиальных SUV — Cadillac Escalade —разошёлся тиражом 20 716 (+96%). Infiniti QX80 обошли также Mercedes-Benz GLS (14 042 шт., +21%), BMW X7 (11 279 шт., +30%) и только что обновлённый Lincoln Navigator (9228 шт., +40%). В классе больших SUV, даже если принять во внимание непремиальные модели, Infiniti QX80 оказался единственным, кто показал отрицательную динамику продаж в первом полугодии 2021-го. Спрос на родственный Nissan Armada увеличился на 13% до 14 894 шт.

