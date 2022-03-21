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  • Infiniti готовит кроссовер в духе Nissan Murano, который будет соперничать с Lexus RX

Infiniti готовит кроссовер в духе Nissan Murano, который будет соперничать с Lexus RX

21.03.2022 459 0 2

Премиальная марка Infiniti пытается укрепить свои позиции на главном для неё американском рынке и готовит потенциальный хит — среднеразмерный двухрядный кроссовер с бензиновой силовой установкой.

 

Компания Nissan создала марку Infiniti в конце 80-х годов прошлого века, чтобы противостоять на американском рынке премиальным брендам Хонды и Тойоты — Acura и Lexus. Пик продаж Infiniti в США, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2015 год, когда было реализовано 153 415 автомобилей, после чего спрос пошёл на спад. В прошлом году Infiniti продала в США только 58 553 автомобилей, на 26,4% меньше, чем в 2020-м. Для сравнения скажем, что Lexus в 2021 году продал в США 304 475 машин (+10,7%), Acura — 157 408 (+14,9%).

В 2020 году глава Infiniti Пейман Каргар объявил новую стратегию развития бренда, которая подразумевает оптимизацию затрат, отказ от уникальных платформ и техническое сближение с моделями Nissan. По сути, все новые модели Infiniti — это улучшенные версии соплатформенных Ниссанов. Вот и новый, анонсированный 18 марта на дилерской конференции кроссовер будет, судя по всему, вариацией на тему Nissan Murano следующего поколения, то есть достаточно просторным SUV с двумя рядами сидений и динамичным профилем. По данным Automotive News, выход этой модели на рынок запланирован на 2025 год.

Infiniti прямо называет конкурентов будущей новинки — это Lexus RX и Mercedes-Benz GLE. Выбор вполне понятен: Lexus RX — самая популярная премиальная модель в США с традиционной силовой установкой (то есть с ДВС): в прошлом году было продано 115 320 шт., а Mercedes-Benz GLE занимает третье место в «углеводородном» премиальном сегменте — продано 65 074 шт. Между Лексусом и Мерседесом разместился BMW X3 с результатом 75 858 проданных экземпляров, но он, похоже, больше не является целью Infiniti, так как Infiniti постепенно отказывается от драйверского имиджа и делает ставку на семейные ценности и комфорт. То есть ждать идейного преемника легендарного FX/QX70, благодаря которому Infiniti прославилась в России в начале 2000-х, не стоит.

Новый двухрядный кроссовер Infiniti позаимствует платформу у актуального трёхрядного QX60, то есть в нём не будет каких-либо передовых технологий, а силовой агрегат будет расположен спереди поперечно (Infiniti FX/QX70, напомним, имел продольное расположение силового агрегата и базовый задний привод). Руководство Infiniti считает, что даже после 2030 года в США будут востребованы бензиновые кроссоверы, так что готовящаяся новинка придётся ко двору. Не очень понятно только, почему при старых технологиях дебют отнесён аж на 2025 год.

Электромобили в линейке Infiniti тоже будут: на прошлой неделе марка показала тизеры первой серийной батарейной модели с профилем седана, её производство в США должно начаться в 2025 году вместе с родственной батарейной моделью Nissan.

кроссовер новинки Infiniti

 

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