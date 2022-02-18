Nissan и Infiniti готовят новинки: их производство наладят в США

Продажи автомобилей марок Nissan и Infiniti в Штатах снижались в течение последних нескольких лет. В течение «ковидного» 2020 года дилеры Nissan реализовали здесь 819 715 единиц (на 33,3% меньше, чем годом ранее), а Infiniti – 79 502 экземпляра (на 32,5% меньше). Для Ниссана в 2021-ом ситуация изменилась: клиенты в США купили 919 086 машин (+12,1%), а вот результат Инфинити говорит о продолжившемся падении – продано 58 553 шт. (-26,4%).



Японский производитель намерен продолжить развивать собственный бизнес в США. В компании объявили о планах по инвестированию 500 млн долларов в переоборудование сборочного завода, который находится в Кантоне (штат Миссисипи), а также в повышение квалификации его сотрудников. Когда работы будут завершены, предприятие начнёт выпускать электромобили.

Как сообщили в Nissan, на этом американском заводе впоследствии наладят производство двух совершенно новых полностью электрических автомобилей: они встанут на конвейер в 2025 году. Один из них будет выпускаться под маркой Nissan, второй – Infiniti. Пока что информации о грядущих новинках практически нет. Однако производитель поделился парой видеотизеров – по одному на новинку.



Судя по этим кадрам, обе новинки окажутся в легковом сегменте, судя по очертаниям кузова, модели будут седанами. Это весьма любопытный выбор, ведь в США многие покупатели предпочитают внедорожники и кроссоверы, а самой продаваемой моделью уже много лет остаётся полноразмерный пикап Ford F-150.

Если обратить внимание на то, как именно в тизерах представлены будущие электрические новинки Nissan и Infiniti, то станет очевидно, что при разработке моделей производитель немало потрудился над их аэродинамическую эффективностью. Забота об этом показателе вышла на новый уровень в рамках разработки «зелёных» машин у инженеров многих компаний.



Тизер новинки Nissan

Пока что японская компания не разгласила названий будущих моделей брендов Nissan и Infiniti. Также производитель держит в секрете информацию об электрических силовых установках новинок, о ёмкости тяговых батарей и о запасе хода без подзарядки. Эти сведения будут раскрыты позже.



Тизер новинки Infiniti

Как отметили в компании, анонсированные инвестиции в завод в Кантоне являются частью более масштабных вложений – свыше 13,5 млрд долларов – в производственные операции в США. Напомним, согласно актуальной стратегии развития, компания к 2030 году намерена запустить 15 электромобилей по всему миру; к этому же сроку на «зелёные» модели должно приходиться до 40% от общих продаж компании в США.

Renault-Nissan-Mitsubishi разрабатывает пять платформ для электромобилей: CMF-AEV, KEI-EV, LCV-EV, CMF-EV и CMF-BEV. Они предназначены для всех брендов, входящих во франко-японский альянс. К середине 2028 года производитель собирается начать производство твердотельных аккумуляторов.

