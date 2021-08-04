Infiniti может «убить» Q60: купе покинет модельный ряд через пару лет

Продажи автомобилей бренда Infiniti в Штатах снижаются в течение нескольких последних лет. Так, в течение «ковидного» 2020 года клиенты в США купили 79 502 экземпляра, что на 32,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году, несмотря на восстановление рынка, спад у марки продолжился: за первое полугодие дилеры реализовали 36 937 машин, что на 11,3% меньше, чем в январе-июне 2020-го.



На фото: Infiniti Q60

На американском рынке, как и на многих других всё большую популярность приобретают автомобили сегмента SUV (в США ещё весьма востребованы пикапы). А от разработки и выпуска легковых моделей производители постепенно отказываются. Этот процесс затронул в том числе и нишевые спорткары. Не исключено, что в дальнейшем он затронет и двухдверное спортивное купе Infiniti Q60.



Напомним, модель (в том числе и в версии с открытым верхом) выпускается с 2014 года, ранее этот автомобиль назывался Infiniti G. По итогам кризисного прошлого года дилеры в США продали 2793 единицы, этот результат на 44,6% меньше, чем в «доковидном» 2019-ом (тогда на американском рынке было реализовано 5043 единиц).

По данным Automotive News, эра двухдверки Infiniti Q60 скоро подойдёт к концу: по сведениям агентства, модель могут отправить в отставку в 2023 году. Официального подтверждения ни о сроке, отмеренном модели, ни о том, что модельный ряд «поредеет» в компании не давали.



При этом стоит отметить, что владелец премиального бренда Infiniti, компания Nissan, от своего суперкара не отказывается: новый Nissan Z будет представлен совсем скоро, 17 августа. При этом продажи этой модели ещё более скромные, чем у Infiniti Q60. Так, дилеры Ниссан в Штатах в течение прошлого года продали всего 1954 единицы Z, что на 18% меньше, чем годом ранее (в 2019-ом клиенты купили 2384 экземпляра).



Для сравнения, лидер сегмента спорткаров в США – Ford Mustang – по итогам прошлого года разошёлся тиражом 61 090 шт. (на 15,7% меньше, чем в 2019-ом), Mazda MX-5 Miata купили 8807 клиентов (на 13,6% больше), а выбор на Toyota Supra остановили 5887 американцев (на 104% больше).

Отметим, технические характеристики новой «зетки» пока не рассекречены. Известно, что спорткар сохранил классическую компоновку, но атмосферная «шестёрка» VQ37VHR объёмом 3,7 литра уступила место более современному 3,0-литровому V6 с двумя турбокомпрессорами и отдачей не менее 400 л.с. Напомним, весной текущего года в Сети оказались фотографии нового серийного Nissan Z. Он создан по мотивам двухдверного прототипа Z Proto, который был представлен в сентябре 2020 года.

