Infiniti QX55 получил скромные обновки в 2024 модельном году и подорожал

Японская марка представила кросс-купе Infiniti QX55 в ноябре 2020 года, а продажи на основном для модели североамериканском рынке стартовали весной 2021-го. Напомним, его ближайшим родственником является паркетник QX50 с традиционным кузовом, кроме того, он является идейным наследником кроссовера FX / QX70 (модель покинула конвейер в 2017 году). Теперь Infiniti QX55 добрался до 2024 модельного года, получив несколько обновок.

На фото: Infiniti QX55 2024 модельного года

Серьёзным изменениям модель решили не подвергать, ведь продажи кросс-купе в Штатах пока демонстрирует положительную динамику. Так, за 2022-й американцы купили 5,1 тыс. экземпляров, а за первые три квартала текущего года – чуть менее 4,1 тыс. единиц: этот результат на 11,7% больше, чем годом ранее.



Так что список обновок, которыми QX55 обзавёлся к 2024 модельному году, весьма скромен. Так, теперь кроссовер в стартовой версии Luxe получил нишу для беспроводной зарядки смартфонов; кроме того, теперь уже в стандартное оснащение паркетника входит функция оповещения о закрытии задней двери. Ещё модели изменили дизайн центральной консоли, рычага коробки передач и подстаканника.



Автомобиль в комплектации Luxe имеет полный привод, 20-дюймовые диски из алюминиевого сплава, а также интерьер, который называли устаревшим ещё на старте продаж модели. В салоне осталась прежняя пара экранов информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay: диагональ верхнего составляет 8 дюймов, нижнего – 7 дюймов.



На фото: салон Infiniti QX55 2024 модельного года

У Infiniti QX55 2024 модельного года кузов может быть окрашен в один из шести цветов – Hermosa Blue, Graphite Shadow, Slate Gray, Black Obsidian, Dynamic Sunstone Red и Radiant White. Автомобиль имеет систему помощи водителю ProPilot Assist, которая способна удерживать машину в центре полосы движения, а также следит за ускорениями и торможениями. Ещё паркетник имеет функции экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон.



Напомним, кросс-купе оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой VC-Turbo с отдачей в 272 л.с. и максимальным крутящим моментом в 380 Нм, работающей в комплекте с вариатором Xtronic. Во всех трёх версиях QX55 предлагается с системой полного привода с муфтой подключения задней оси.



Несмотря на то, что пакет обновок весьма скромный, прибавить в цене Infiniti QX55 2024 модельного года это не помешало. Так, стартовая версия подорожала в США на 850 долларов и теперь продаётся за 51 195 долларов. QX55 Essential прибавил к ценнику 700 долларов, так что его стоимости стартует с 56 145 долларов. А за посвежевший топовый вариант QX55 Sensory просят не менее 59 695 долларов (тоже на 700 долларов больше). Сейчас кроссоверы уже добрались до дилеров на американском рынке.



Сейчас японская компания работает над несколькими новинками: ранее Infiniti показала несколько концептов, в их числе кросс-купе QX65, серийный флагман QX80, а также «зелёный» большой лифтбек и полностью электрический кроссовер.