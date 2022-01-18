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Инженерное подразделение Rimac стало отдельной компанией

18.01.2022 21 0 0

Rimac Technology будет заниматься разработкой технологий по созданию электромобилей как для материнской компании, так и для других производителей.

 

Первая информация о том, что Volkswagen готовится к продаже бренда Bugatti появилась в СМИ осенью 2020-го (он находится в собственности VW c 1998 года). Тогда в качестве причины назывались проблемы с постоянным ужесточением экологических норм и повсеместным переходом на разработку и выпуск «зелёного» транспорта. Дело в том, что разработка новой электромобильной платформы для выпуска суперкаров Bugatti сулила немецкому производителю слишком высокие траты.

В результате компания Bugatti Automobiles слилась с Rimac Automobili, официально об этом было объявлено летом прошлого года, а в ноябре объединение было окончательно завершено: тогда начало свою работу совместное предприятие Bugatti Rimac. Как Kolesa.ru сообщал ранее, штаб-квартира СП находится в Хорватии. Сейчас непосредственно концерн Volkswagen к новому объединению не имеет отношения: 45% акций СП владеет компания Porsche (входит в состав VW), оставшиеся 55% находятся у хорватского стартапа Rimac.

На фото: Rimac Nevera

Напомним, главой нового совместного предприятия Bugatti Rimac был назначен Мате Римац. Президентом Bugatti стал Кристоф Пишон (бывший директор по производству и логистике). Он, а также глава Porsche Оливер Блюме и финансовый директор Лутц Мешке вошли в совет директоров СП. Ранее руководивший Bugatti Стефан Винкельман покинул пост и теперь остался только на одном проекте – возглавляет Lamborghini.

Как стало известно теперь, инженерное подразделение Rimac Technology официально стало отдельной компанией: она будет разрабатывать технологии EV и для группы Rimac, и для других производителей. На сегодняшний день в собственности Rimac Group числится контрольный пакет акций (55%) СП Bugatti Rimac, а также 100% Rimac Technology. Предполагается, что это позволит хорватской компании сохранить конфиденциальность собственных разработок.

Дочерняя компания намерена расширить деятельность в области проектирования, разработки, производства, а также поставок высокопроизводительных аккумуляторных систем, электроприводов, различных систем и компонентов пользовательского интерфейса и т.д. Напомним, в списке сторонних клиентов хорватского стартапа ранее числились Porsche, Kia, Hyundai, Pininfarina, Koenigsegg, Aston Martin и другие.

В Rimac Technology сейчас работает 1000 сотрудников, но в 2023 году компания переедет в новое здание, которое сможет вместить свыше 2,5 тыс. сотрудников: речь идёт о кампусе Rimac Group площадью 200 тыс. квадратных метров. Напомним, на мощностях СП будет налажено производство гиперкара Nevera. Как отметили в компании, к 2024 году СП намерено выпускать ежегодно «десятки тысяч высокопроизводительных систем», а позже количество по плану должно увеличиться до сотен тысяч.

Как стало известно ранее, несмотря на образование СП, французская производственная площадка Bugatti осталась и продолжает работу: на её мощностях выпускают актуальный Chiron. В конце прошлого года сообщалось о том, что из запланированного тиража модели (500 единиц) было выпущено 460 шт. Производственная программа французского бренда включает в себя старт выпуска серийного гиперкара Bugatti Bolide в 2024 году.

за рубежом авторынок бизнес Rimac Bugatti

 

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