Исследование: больше половины россиян положительно относятся к новым китайским автомобилям

Онлайн-платформа Авито Авто и digital-агентство Kodix провели совместное исследование среди россиян и выяснили их планы на покупку нового автомобиля, отношение к автобрендам из Поднебесной, а также качества, которые они могут выделить у китайских автомобилей. В опросе принимали участие 10 000 респондентов 18-55 лет по всей России.

Больше половины опрошенных респондентов (а именно 56%) среди тех, кто планирует покупку новой машины или пока не знают, будут ли покупать, положительно относятся к современным моделям китайских брендов. Негативное отношение лишь у 9%. Мужчины отнеслись чуть более негативно (12% vs 7% у женщин). В то время как среди молодёжи (18-24 лет) больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно.

Главными преимуществами китайских автомобилей россияне назвали: широкое предложение и выбор на отечественном рынке в различных классах – от эконома до люкса (42%), более низкая цена в сравнении с западными брендами (37%), а также наличие официальных поставок и появление свежих моделей у автодилеров (31%).

Слабыми сторонами китайских автомобилей россияне отметили: частые поломки и необходимость в ремонте (33%), меньший престиж в сравнении с другими западными брендами (31%), а также недоверие к стране происхождения авто (29%). Молодёжь (18-24 лет) чаще других указывала на ограниченный выбор авто в категориях премиум и люкс (20%) и на отсутствие возможности тюнинга (13%).

В результате исследования также удалось выяснить, что только 4% россиян сегодня владеют китайскими автомобилями. При этом планируют или рассматривают к покупке модели китайских брендов более четверти опрошенных россиян (27%). Больше всего таких желающих в Москве (32%), а также Санкт-Петербурге и городах-миллионниках (29% соответственно).