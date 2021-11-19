Итоги 6 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

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По итогам квалификации 18-летний симрейсер из Твери показал третий результат, но уже через несколько кругов после старта захватил лидерство, опередив стартовавших с первой линии словака Бенце Банки и немца Флориана Хассе. Банки не отпускал россиянина до волны пит-стопов, однако более ранняя остановка для замены шин позволила Кириллу укрепить лидерство. После этого Антонов уже не дал возможности своему сопернику приблизиться на опасное расстояние и уверенно довел гонку до пятой в нынешнем сезоне победы, став чемпионом виртуального первенства. Банки финишировал вторым, что обеспечило ему «бронзу» по итогам чемпионата. Виртуальный подиум финального этапа дополнил итальянец Алессандро Оттавиани, ставший вице-чемпионом серии.



Украшением гонки стало сражение за четвертое место между Павлом Мукониным, Флорианом Хассе и Мартином Барной. Сражение между ними кипело до последнего поворота заключительного круга. В итоге Хассе на «домашней» трассе, несмотря на прессинг со стороны преследователей, удержал четвертое место, а Муконин, проведя боевую гонку, опередил Барну. Шестерку лидеров замкнул напарник Антонова и Муконина по киберкоманде LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Соковиков.

Кирилл Антонов, чемпион сезона 2021 LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

«Сезон был очень насыщенный в плане работы с командой. Я очень рад, что нас теперь трое и мы можем отрабатывать различные тактики на квалификации и в гонке. Это даёт очень хорошее преимущество на фоне предыдущего сезона. Да и работать с ребятами очень приятно, это новый опыт. Они очень хорошо прибавили за этот сезон, чему я несказанно рад. Чемпионство в этом сезоне на 50 процентов зависело от команды, за что им огромная благодарность. Финальная гонка была насыщенной в плане борьбы. Мы сумели противостоять более опытным пилотам из других стран, что позволило забрать призовые места».

Топ-5 пилотов по итогам финиша на 6 этапе LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

1. Кирилл Антонов (Россия, LADA Sport ROSNEFT) – 45:40.331с