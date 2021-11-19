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Итоги 6 этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

19.11.2021 24 0 0

Кирилл Антонов подтвердил свой чемпионский титул по итогам сезона 2021 киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021, который был организован при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Накануне он выиграл финальный этап, который проходил на виртуальной версии немецкого автодрома Хоккенхаймринг. Заключительная гонка порадовала зрителей захватывающими сражениями на трассе.

 

Партнерский материал

По итогам квалификации 18-летний симрейсер из Твери показал третий результат, но уже через несколько кругов после старта захватил лидерство, опередив стартовавших с первой линии словака Бенце Банки и немца Флориана Хассе. Банки не отпускал россиянина до волны пит-стопов, однако более ранняя остановка для замены шин позволила Кириллу укрепить лидерство. После этого Антонов уже не дал возможности своему сопернику приблизиться на опасное расстояние и уверенно довел гонку до пятой в нынешнем сезоне победы, став чемпионом виртуального первенства. Банки финишировал вторым, что обеспечило ему «бронзу» по итогам чемпионата. Виртуальный подиум финального этапа дополнил итальянец Алессандро Оттавиани, ставший вице-чемпионом серии.

Украшением гонки стало сражение за четвертое место между Павлом Мукониным, Флорианом Хассе и Мартином Барной. Сражение между ними кипело до последнего поворота заключительного круга. В итоге Хассе на «домашней» трассе, несмотря на прессинг со стороны преследователей, удержал четвертое место, а Муконин, проведя боевую гонку, опередил Барну. Шестерку лидеров замкнул напарник Антонова и Муконина по киберкоманде LADA Sport ROSNEFT eRacing Team Кирилл Соковиков. 

Кирилл Антонов, чемпион сезона 2021 LADA Sport ROSNEFT eChampionship: 

«Сезон был очень насыщенный в плане работы с командой. Я очень рад, что нас теперь трое и мы можем отрабатывать различные тактики на квалификации и в гонке. Это даёт очень хорошее преимущество на фоне предыдущего сезона. Да и работать с ребятами очень приятно, это новый опыт. Они очень хорошо прибавили за этот сезон, чему я несказанно рад. Чемпионство в этом сезоне на 50 процентов зависело от команды, за что им огромная благодарность. Финальная гонка была насыщенной в плане борьбы. Мы сумели противостоять более опытным пилотам из других стран, что позволило забрать призовые места». 

Топ-5 пилотов по итогам финиша на 6 этапе LADA Sport ROSNEFT eChampionship:

1. Кирилл Антонов (Россия, LADA Sport ROSNEFT) – 45:40.331с

2. Бенце Банки (Словакия, Dorr Esports) – +04.128с

3. Алессандро Оттавиани (Италия, Virtualdrivers By TX3) – +04.743с

4. Флориан Хассе (Германия, Dorr Esports) – +10.067с

5. Павел Муконин (Россия, LADA Sport ROSNEFT) – +10.175с

Россия автоспорт

 

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