Итоги фестиваля Движение 2025: более 4000 байкеров, 120 тысяч человек, 180 спортсменов

Второй фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал около 120 тысяч гостей из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России. Мотоциклисты и гости фестиваля приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Омска, Казани, Кургана, Уфы, Хабаровска, Читы, Костромы, Перми, Краснодара, Улан-Удэ, Иркутска и многих других городов. В мотопараде, который прошел в первый день фестиваля, приняло участие более 4000 мотоциклистов.

Старт мотопараду со сцены самого большого в мире «БелАЗа» – экспоната Музейного комплекса (г. Верхняя Пышма) – дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Колонну мотоциклистов уже по традиции возглавили мотоциклы «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода в цветах российского флага.

После мотопарада сотни байкеров также по традиции приняли участие в молебне на благое дело и о путешествующих у Часовни святой Екатерины, где хранятся мощи покровительницы Екатеринбурга.

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Два дня в Екатеринбурге и Верхней Пышме работали около 20 площадок. Самой зрелищной вновь стала улица 8 марта, где прошел Кубок России по суперэндуро. В этом году трасса для эндуро-соревнований на улице 8 марта стала масштабнее, усложнилась, на ней появились дополнительные препятствия. За Кубок сражались 30 участников, победителем стал Давид Леонов – один из ведущих российских эндуро-райдеров, мастер спорта по мотокроссу, многократный призер Чемпионата России по мотокроссу.

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Там же проходили показательные выступления по мотофристайлу от команды FMX13 и по стантрайдингу от школы Марата Канкадзе. На площадке весь день шли соревнования по джимхане и показательные выступления Муниципальной школы по техническим видам спорта и школы Сергея Карякина, а также работа Школа безопасности ГАИ.

В рамках фестиваля прошли соревнования по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосёрф, фристайл – разыгрывались 12 комплектов медалей. В этом году соревнования прошли в акватории городского пруда в Екатеринбурге в течение двух дней, в них приняли участие более 60 спортсменов из 15 регионов России: Москва, Ставропольский край, Краснодарский край, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, ХМАО, Удмуртия и других. Победителями в самых престижных дисциплинах стали екатеринбуржцы Мария Бессчастная – действующая чемпионка России, Тимофей Королев и Никита Петручук .

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Также впервые в рамках фестиваля прошло ночное водное шоу в светящихся костюмах от гидрофлаеристов.

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На главной сцене фестиваля в Историческом сквере выступили российские и уральские музыканты, в том числе группы «Комната Культуры», «ЗАТОЧКА» и Найк Борзов. Завершился фестиваль ярким выступлением Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов». Также в рамках фестиваля прошел конкурс молодых музыкантов. Победитель – группа АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ – добилась права выступить на главной сцене «Движения» в 2026 году.

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В Уральском центре развития дизайна прошло кастом-шоу «Железное Дело. Урал – гонка со временем», которая в этом году была посвящена мотоциклам марки «Урал».

Мы предложили взглянуть на мотоцикл «Урал» с самых неожиданных ракурсов. Привычный деревенский «колясочник» с выцветшим зеленым баком – это еще и победа в Великой Отечественной, и гордость советского спорта, и романтика 80-х, и смелые путешествия. А ещё Урал – это база для самобытных мастеров кастомайзеров, чьи творения побеждают на международных соревнованиях и ставят безумные рекорды на соляных и ледяных пустынях. Дмитрий Хитров сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение»

В воскресенье в Екатеринбурге и Верхней Пышме под эгидой Федерации авторалли России прошло ретро-ралли с участием около 40 экипажей. Самый старший автомобиль – 1947 года выпуска.

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В этом году мы подтвердили, что Екатеринбург – мотостолица России. Поверьте, ни в одном городе страны и, возможно, мира невозможно провести мотофестиваль такого масштаба. В этом году, кроме свободных байкеров, на мотопарад заявились 25 мотоклубов и мотосообществ. Это в два с половиной раза больше, чем на первый фестиваль. К нам приехали гости со всех уголков страны, и это не шутка. Спасибо нашим партнерам, которые в нас поверили и дали нам сделать событие таким, каким мы его видели. Мы готовы делать еще больше и лучше. Владимир Кашкин сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение»

Безопасность на фестивале обеспечивали сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области, УМВД Екатеринбурга и УМВД Верхней Пышмы, а также несколько сотен сотрудников ЧОП. Порядок на мотопараде обеспечили сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области и мотособщество «Мотоджимхана Екатеринбург».

Партнёрский материал