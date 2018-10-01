Итоги опроса: каждый четвёртый автомобилист в РФ готов отказаться от вождения

Итоги опроса: каждый четвёртый автомобилист в РФ готов отказаться от вождения

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За несколько месяцев количество тех, кто рассматривает вариант частичного отказа от руля, увеличилось.

О том, почему россияне готовы отказаться от вождения автомобиля, решил узнать ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). В опросе, который был проведён в сентябре 2018 года, участвовало около 1,6 тыс. граждан, проживающих в различных регионах РФ. Как оказалось, отказаться «частого использования» машины могут примерно 25% автомобилистов из числа опрошенных. Причём по результатам аналогичного майского опроса их доля составляла 20%.

Young Adult Driving Over the Speed Limit in a Tunnel.

Любопытны ответы россиян о том, почему они думают о возможности отказаться от руля. Так, почти половина (48%) респондентов из числа тех, кто водит машину ежедневно, в качестве причины называют высокие цены на топливо. Ещё 15% не радует дорогое обслуживание автомобиля; 12% настолько достали пробки, 8% думают, что отказ от машины позволит им вести более здоровый образ жизни (больше ходить пешком), ещё 5% таким образом хотят заботиться об окружающей среде, и всего лишь 4% переживают из-за плохого состояния дорог.

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Можно предположить, что на увеличение доли тех, кто готов отказаться от ежедневных поездок на автомобиле, повлиял и фактор сезонности. Летом на дорогах больше машин, чем зимой: с дорог, как правило, исчезают дачники, которые на холодное время запирают свои машины в гаражах. Также неудивительно, что в мае желающих расстаться с рулём было меньше, чем в сентябре.

Исследователи спросили о причинах также и тех, кто не готов отказаться от машины, несмотря на все вышеперечисленные или иные факторы. Чаще всего они объясняли своё решение тем, что дом расположен слишком далеко от офиса (такой ответ дали 15% респондентов), автомобиль нужен непосредственно для работы (12%), необходимо возить детей в школу/детский сад (11%), общественный транспорт работает плохо (8%), нужно ездить с семьёй (5%).

В России на конец 2017 года было зарегистрировано 46,8 млн. легковых автомобилей, об этом ранее сообщали в ГИБДД. Этот результат в два раза больше, по сравнению с показателем 2003 года. Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей в РФ продолжают расти. По итогам января-августа 2018 года было продано более 1,14 млн. новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 16,2% превышает показатель первых восьми месяцев прошлого года.

Раз есть спрос, производители стараются не отставать с предложением: в период с января по август 2018 года российские заводы выпустили 997 тыс. легковых машин. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), этот результат на 17,1% превышает показатель аналогичного периода 2017-го.

В числе наиболее популярных автомобильных марок в России в 2018 году Lada (227 956 машин, прирост – 18%), Kia (148 579 шт., прирост – 28%), Hyundai (115 392 шт., прирост – 20%), Renault (92 896 шт., прирост – 12%) и Toyota (66 579 шт., прирост – 11%).

Woman in car

Одним из крупнейших автопроизводителей в РФ остаётся Hyundai: на заводе в Санкт-Петербурге налажен выпуск Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio. Как ранее сообщал Kolesa.ru, в скором времени у корейского концерна кончится соглашение о промсборке: до 1 декабря компании нужно подписать специнвестконтракт, а его условия до сих пор не согласованы.

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Теги: Авто и общество , В России , ВЦИОМ , опрос , отказ от автомобиля
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