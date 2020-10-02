Итоги шестого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

Состоялся шестой заключительный этап виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который проходит при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. В дуэте с Сергеем Беднаруком специальным гостем прямого эфира стал чемпион в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок, заводской пилот команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

Последний этап чемпионата закончился убедительной победой гонщиков, выступающих за заводскую команду LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Весь подиум в двух гонках достался Егору Огородникову, Александру Галахову и Кириллу Антонову. После победы на российском этапе Кирилл Антонов сумел создать комфортное преимущество в личном зачете. Перед гонкой на Сепанге пилот из Твери опережал ближайших соперников, в лице партнеров по команде более чем на 100 баллов, но в розыгрыше еще оставалось 120 очков – и у каждого из трех претендентов был шанс их завоевать. Квалификация только подогрела интригу, гонщики расположились на стартовой решетке в порядке генеральной классификации личного зачета, быстрейшим из которых стал Кирилл Антонов.

В обоих гонках победы были предопределены тем, как пилоты волжской марки провели старт и первые круги заездов. Особенно впечатляющим был прорыв Огородникова в начале второй гонки: москвич смог пробиться в топ-5, за один круг отыграв у соперников 10 позиций, после чего бросился в погоню за партнером по команде Александром Галаховым и на протяжении десяти кругов преследовал его на дистанции атаки. Роковая ошибка на выходе из последнего поворота допущенная Галаховым, позволила Огородникову оформить победный дубль на малазийской трассе.

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50-е, стал пилот из Ижевска – Максим Санников.

Егор Огородников, победитель двух гонок первого дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Невероятно рад! Возлагал на финальную гонку большие надежды, потому что хотелось уйти на перерыв перед Гранд-финалом с хорошими впечатлениями. Два напряженных и очень эмоциональных заезда в борьбе с замечательной развязкой. Такие моменты запоминаются надолго. Жду и готовлюсь с Гранд-финалу, и верю, что смогу там выступить также».

Максим Санников, победитель гонки второго дивизиона LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Хочу поблагодарить организаторов за великолепный чемпионат. Хоть мне удалось проявить себя только в последних двух этапах, они стали важными в моей карьере виртуального гонщика. Первый подиум и первая моя победа. Эмоции просто не передать словами, каждый должен это испытать. В следующем сезоне хочу бороться за такие же позиции, но только уже в первом дивизионе. Благодарю всех участников за корректную борьбу и увидимся на виртуальной трассе».

Отборочные этапы чемпионата завершены, но впереди нас ждет Гранд-финал, который состоится в ноябре в Тольятти. Подробности на официальном портале чемпионата.