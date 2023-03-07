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  • Iveco Fidato: клон китайского Maxus V70 может выйти на европейский рынок

Iveco Fidato: клон китайского Maxus V70 может выйти на европейский рынок

07.03.2023 213 0 0

Китайская компания Naveco представила новую младшую модель под названием Fidato — большой стильный минивэн, способный вместить до девяти человек.

Naveco, она же Nanjing Iveco Automobile — это основанное в 1996 году совместное предприятие компании Nanjing Automobile (с 2007 года входит в состав автоконцерна SAIC) и Iveco, оно выпускает и продаёт коммерческие автомобили под маркой Iveco, до недавнего времени модельный ряд состоял из двух прошлых поколений фургонов Daily и автобусов на их базе, причём «первый» Daily в этом году пережил рестайлинг — его передок стилизовали под «третий» европейский Daily, который в Китае пока не локализован.

Китайский Iveco Daily первого поколения после недавнего рестайлинга

В ближайшее время к китайским Iveco Daily присоединится младшая модель под названием Fidato (название в переводе с латинизированного китайского означает «звезда» или «созвездие») — это клон совсем свежего минивэна Maxus V70, который дебютировал в конце прошлого года и только что вышел на китайский рынок.

Maxus V70
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Maxus V70
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Maxus V70
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Изначально британская марка Maxus компании LDV после непродолжительной «гастроли» на ГАЗе (это было на рубеже позапрошлого и прошлого десятилетий) теперь тоже принадлежит SAIC, так что превращение Maxus V70 в Iveco Fidato не вызывает удивления, тем более что сделано это превращение малой кровью: у Fidato точно такие же адаптивные фары сложной формы, как у V70, разница в экстерьере сводится к чуть более агрессивному дизайну переднего бампера у модели Iveco и шильдикам, с кормы родственные минивэны абсолютно идентичны, да и техника у них общая.

Iveco Fidato (на заднем плане — китайский Iveco Daily второго поколения)

Если Maxus V70 дебютировал только со стандартной низкой крышей, то Iveco Fidato засвечен в том числе с высокой (на заглавном фото), но её габариты пока не объявлены. Габаритная высота Maxus V70 с низкой крышей — 2035 мм, длина — 4998 мм, ширина — 2030 мм, колёсная база — 3000 мм. В салоне в зависимости от исполнения может быть от 5 до 9 посадочных мест. Лаконичная передняя панель с аналоговым щитком приборов выглядит слегка старомодной на фоне таковой у недавно обновлённого китайского Ford Transit Custom с полностью виртуальным двухэкранным табло, но оснащение может быть довольно богатым, вплоть до автопилота второго уровня.

Maxus V70
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Maxus V70
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Привод у Maxus V70 и Iveco Fidato — передний, двигатель — китайский турбодизель SC20M с рабочим объёмом 2,0 л, его максимальная отдача в зависимости от модификации составляет 93 кВт (126 л.с.) и 320 Нм либо 110 кВт (150 л.с.) и 375 Нм, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 9-ступенчатый «автомат».

Iveco Fidato

Цены на Maxus V70 в Китае сейчас начинаются от 148 800 юаней (1,62 млн рублей в переводе по текущему курсу), цены на Iveco Fidato пока не объявлены, потому что ещё не прошла полноценная официальная презентация.

Iveco Fidato

Между тем в отношении Iveco Fidato производитель заявил о соответствии двигателя SC20M актуальным экологическим нормам Euro 6, что можно воспринимать как намёк на возможность поставок Iveco Fidato в Европу. В европейской линейке Iveco нет однотонного фургона и минивэна на его базе класса Ford Tourneo Custom, Peugeot Traveller (плюс все его клоны от Stellantis) и Renault Trafic, так что скорый дебют в Европе модели Fidato представляется вполне логичным. Впрочем, выходить на европейский рынок без электрической версии сегодня довольно проблематично (хотя бы из имиджевых соображений), а для Maxus V70 и Iveco Fidato такая пока не заявлена.

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