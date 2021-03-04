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  • Из-за нововведений в техосмотр у автовладельцев появились проблемы с оформлением ОСАГО

Из-за нововведений в техосмотр у автовладельцев появились проблемы с оформлением ОСАГО

04.03.2021 677 0 0

Обновлённая база ЕАИСТО, которой пользуются страховщики и операторы ТО, начала работу с начала месяца. В течение первых дней зафиксировано множество сбоев.

 

Страховщики в очередной раз заговорили о том, что необходимо «отвязать» ОСАГО от диагностических карт, которые операторы формируют по итогам техосмотра. Напомним, оба документа являются обязательными для собственников машин (второй – для владельцев «легковушек» старше четырёх лет). Причём оформить страховой полис (для не новой машины) без такой карты в специальной системе нельзя.

Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО) находится под контролем МВД. Недавно она была обновлена и с 1 марта 2021-го начала работу. Напомним, с этой даты в силу вступило несколько решений, касающихся техосмотра. К примеру, документ теперь стал полностью электронным (бумажная копия на руки автовладельцам больше не выдаётся). Кроме того, операторов техосмотра обязали фотографировать все автомобили, приезжающие на проверку и отправлять файлы с координатами расположения в систему ЕАИСТО, где они должны храниться в течение всего срока действия диагностической карты.

Стоит отметить, что нововведения пока коснулись в основном операторов ТО, так как власти отдельным документом продлили срок действия диагностических карт для «обычных» водителей («спецпредложение» актуально для тех автовладельцев, у которых ДК заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021-го). Сообщается, что это было сделано для того, чтобы избежать «живых» очередей в условиях ожидаемого дефицита пунктов осмотра машин.

Как сообщают «Известия», в обновлённой базе ЕАИСТО зафиксировано множество сбоев. По словам директора по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александра Крайника, система не позволяет проверять актуальность оформленных диагностических карт, а также заводить новые. Он также добавил, что некоторые операторы ТО даже не смогли зайти в сервис. Информацию о сбоях в системе изданию подтвердили и в самих страховых компаниях. По их данным, продажи полисов с начала месяца снизились.

Сбои стали очередным призывом к тому, что ОСАГО не должно быть привязано к техосмотру. Раньше на этом настаивали страховщики, теперь аналогичное мнение высказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: он считает, что эти два документа не связаны друг с другом. Отметим, у водителей нет необходимости возить с собой диагностическую карту (до недавнего времени автовладельцы получали бумажный аналог), так что сотрудники ГИБДД не могут проверить наличие действующей ДК. Однако в дальнейшем планируется, что искать на дорогах машины без пройденного техосмотра начнут камеры: тогда власти, возможно, задумаются о том, чтобы «отвязать» обязательную страховку от ТО.

Напомним, водителей, вовремя не отправивших автомобиль на проверку, с 1 марта 2022 года начнут наказывать штрафом в размере 2 тыс. рублей. Ожидается, что «письма счастья» будут формироваться раз в сутки (а не при проезде под каждый комплексом фиксации нарушений).

Согласно сегодняшним нормам, новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо отправлять на проверку в течение первых четырёх лет их «жизни». В возрасте от 4 до 10 лет на ТО надо приезжать один раз в два года, а транспортные средства, которым более десяти лет, нужно привозить на ТО ежегодно.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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