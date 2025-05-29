Изначально электрический пикап Radar от Geely стал дальнобойным полноприводным гибридом

В линейке среднеразмерных безрамных пикапов Radar появились plug-in гибридные версии EM-P с 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и двумя тяговыми электромоторами, продажи в Китае уже начались.

Китайский холдинг Geely запустил бренд Radar в 2022 году, на внешних рынках он представлен под более экзотическим именем Riddara. Бренд Radar/Riddara позиционируется как спортивно-утилитарный, изначально под ним предполагалось выпустить целых ворох электрифицированных пикапов, кроссоверов и внедорожников, но пока что модельный ряд состоит из различных версий одного среднеразмерного пикапа, построенного на платформе MAP — это грузовая версия платформы SEA, хорошо знакомая нашим читателями по десяткам других «электричек» холдинга Geely.

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Пикап Radar на момент дебюта был только электрическими и назывался RD6, но в Китае это имя теперь не используется: с конца прошлого года бюджетные версии пикапа, как заднеприводные, так и полноприводные, называются King Kong, а те, что побогаче, — Horizon. Вчера в Китае стартовали продажи plug-in гибридных версий пикапа Radar, получивших приставку EM-P к названию. Силовая установка таких пикапов состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора (163 л.с., 255 Нм), 3-ступенчатой гибридной коробки передач DHT и двух тяговых электромоторов (по одному на ось).

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Максимальная совокупная отдача plug-in гибридной силовой установки — 260 кВт (354 л.с.) и 914 Нм, разгон до 100 км/ч в порожнем состоянии занимает 6,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость тяговой литий-железо фосфатной батареи — 19,09 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 100 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным бензобаком (60 л) — 1068 км. Для питания внешних устройств силовая установка может выдавать до 21 кВт мощности.

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Гибридный Radar EM-P, как и электрические версии, имеет безрамную конструкцию кузова и легковую по сути подвеску: передняя — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Заявленная жёсткость кузова на кручение — 30 300 Нм/градус. Radar King Kong EM-P доступен с короткой (3120 мм) и длинной (3310 мм) колёсной базой на выбор, габаритная длина — 5260 и 5500 мм соответственно. Более элитный Radar Horizon EM-P доступен только с длинной колёсной базой. Кабина в любом случае двухрядная, особенности дизайна экстерьера и интерьера зависят от оснащения. Дорожный просвет всех версий составляет 225 мм, штатная размерность шин — 235/65 R 17, грузоподъёмность — 500 кг.

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Radar King Kong EM-P стоит в Китае от 139 800 юаней (1,54 млн рублей в переводе по текущему курсу), Radar Horizon EM-P — от 149 800 юаней (1,66 млн рублей). Версии Horizon оснащены новейшей операционной системой Galaxy OS, а топовая комплектация Smart за 159 800 юаней (1,77 млн рублей) имеет богатый набор электронных ассистентов водителя вплоть до автопилота второго уровня. За доплату предлагаются дрон-разведчик и дрон-распылитель для сельскохозяйственных работ.

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В России бренд Radar на данный момент официально не представлен, но, возможно, появление plug-in гибридных версий пикапа мотивирует холдинг Geely или одного из его дистрибьюторов начать их поставки в нашу страну.