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  • Израильский стартап REE представил второй полноуправляемый фургон за месяц — P7-B

Израильский стартап REE представил второй полноуправляемый фургон за месяц — P7-B

12.08.2022 60 0 0

Конкуренция в перспективном сегменте электрических фургонов обостряется: молодые стартапы борются за клиентов с крупными именитыми производителями. Одним из потенциальных игроков растущего рынка экологически чистой доставки «последней мили» является израильская компания REE Automotive, которая уже больше десяти лет занимается разработкой семейства модульных электромобильных платформ с мотор-колёсами, проводным рулевым управлением и плоскими батареями.

 

Платформы REE предназначены преимущественно для коммерческих автомобилей (фургоны, грузовики, автобусы), но на младших версиях можно делать и легковые. Самая крупная платформа носит индекс Р7, она рассчитана на среднеразмерные коммерческие автомобили грузоподъёмностью до 4 т. К преимуществам платформы относятся низкий пол с вмонтированной в него батарей, а четыре силовых модуля сгруппированы за колёсами: в габаритах колёсной арки помещаются электромотор, рулевой механизм, тормоза и подвеска на двойных поперечных рычагах.

Механической связи между рулём и колёсами нет, всё управление идёт по проводам — таким образом полезная площадь платформы получается максимальной, она даёт почти неограниченные возможности по компоновке надстройки. Симметричное расположение силовых модулей позволяет добиться идеальной развесовки, а четыре независимые друг от друга рулевых механизма наделяют машины на платформах REE великолепной манёвренностью, что особенно ценно при езде по тесным городским улицам и лабиринтам складов.

В конце июня REE представила 8,9-тонный (имеется ввиду полная масса) электрический фургон Proxima на платформе P7 — это совместное детище израильского стартапа, американской инжиниринговой фирмы EAVX и американского производителя фургонов Morgan Olson, а на этой неделе REE выкатила на суд потенциальных клиентов более лёгкий 6,4-тонный фургон уже под собственной маркой, модель получила незамысловатое наименование REE P7-B.

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REE P7-B в отличие Proxima имеет полностью бескапотную компоновку, то есть кабину, расположенную перед передней осью (у Proxima хоть формально и нет капота, но водитель сидит за передней осью). Слово «ось» в данном случае надо понимать виртуально, так как физический осей у машин на платформах REE нет. Четыре электромотора выдают совокупно максимальные 400 кВт (544 л.с.) и 545 Нм. Ёмкость 400-вольтовой батареи не указана, но известно, что её полного заряда должно хватить на 150 миль (241 км) пробега. Максимальная скорость — 120 км/ч. Радиус разворота — всего 6 м, погрузочная высота — 58 см, грузоподъёмность — 2 т (выходит, что снаряженная масса фургона — 4,4 т), объём грузового отсека — 23 кубометра.

Интерьер REE P7-B пока не рассекречен, на фотографиях показан ходовой прототип с неоформленным салоном и ворохом ничем не прикрытых проводов, но на сайте стартапа есть рендер лаконичной передней панели модульной конструкции. Педальный узел выполнен сдвижным, чтобы можно было быстро передать машину под лево- либо правостороннее движение, рулевая колонка соответственно тоже переставная.

Производство REE P7-B планируется наладить в следующем году одновременно в Северной Америке и Великобритании, цены пока не объявлены.

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