Ведомство подготовило обновлённую версию законопроекта, предполагающего реформу ОСАГО. Ещё раньше Минфин предлагал отказаться от двух спорных коэффициентов, влияющих на цену полиса: мощности двигателя автомобиля клиента (КМ) и региона, в котором преимущественно будет находиться машина (КТ). Согласно новым поправкам, от КМ предлагают избавиться в сентябре 2019 года, от КТ – в сентябре 2020 года.

Коэффициент мощности считается социальным: он вошёл в систему расчёта цены полиса, чтобы дать скидку малообеспеченным автовладельцам (чем меньше отдача мотора, тем дешевле полис). Так, для автомобилей, мощность которых не превышает 50 л.с., коэффициент составит 0,6; свыше 150 л.с. – 1,6.

Минимальное значение территориального коэффициента такое же, как и у «мощностного» – 0,6. Он применяется в Крыму, Симферополе и нескольких других регионах. Максимальное значение – 2,0, оно используется для полисов ОСАГО автовладельцев, проживающих в Москве, Сургуте, Челябинске и некоторых других городах РФ.

В Центробанке по-прежнему неуверенны в необходимости отмены территориального коэффициента. Регулятор предполагает, что это негативно повлияет на автомобилистов, проживающих в тех регионах, у которых сейчас низкое значение.

Как сообщает «Коммерсант», Минфин предполагает, что с целью «сглаживания эффекта от исключения коэффициентов» нужно с 1 сентября 2019 года дать страховщикам право снижать минимальную базовую ставку тарифа, установленного ЦБ на 30%, а также увеличивать максимальный планку на те же 30%. Напомним, сейчас эта «вилка» составляет 3 432 – 4 118 рублей. По плану инициаторов, через два года планку можно будет двигать уже на 40% в каждую сторону.

Минфин в обновлённом документе предусмотрел и верхний предел всех надбавок – не более трёхкратного максимального значения базовой ставки тарифа. Если взять за основу осень 2020 года, когда максимальный предел базового тарифа можно будет повысить до 5 765 рублей, верхний предел надбавок составит около 17,3 тыс. рублей.

Уже этой осенью в силу могут вступить другие поправки в системе ОСАГО, они касаются коэффициентов возраста и стажа водителей, а также количества безаварийных лет вождения. Помимо этого ЦБ настаивает на расширении тарифного коридора на 20% в обе стороны – до 2 746 – 4 942 рублей. Срок может сместиться, так как регулятору ещё нужно зарегистрировать пока несуществующий документ в Минюсте, а это не всегда удаётся сделать с первого раза.