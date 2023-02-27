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  • Jeep к 2030 году расширит европейскую линейку: в списке есть конкурент Land Rover Defender

Jeep к 2030 году расширит европейскую линейку: в списке есть конкурент Land Rover Defender

27.02.2023 603 0 1

Новинка американского бренда с «квадратными формами» и полностью электрической новинкой поступит в продажу в 2025 году.

Американская марка Jeep входит в состав автогиганта Stellantis: её продажи на европейском рынке в 2021 году подросли почти на 6% после «ковидного» спада годом ранее. В 2022-м показатель здесь снова ушёл в ощутимый минус: по данным Carsalesbase, за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) старосветские дилеры Jeep реализовали 92 277 автомобилей, что на 22,5% меньше, чем за 11 месяцев предыдущего года. Увеличить результаты в Европе бренд намерен с помощью расширения модельного ряда.

На фото: кроссовер Jeep Avenger
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На фото: кроссовер Jeep Avenger
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Jeep намерен к 2030 году перейти на разработку и выпуск исключительно электромобилей для европейского рынка. Ожидается, что к этому времени модельный ряд будет насчитывать семь моделей, в список войдут новый субкомпактный электрический кроссовер Jeep Avenger, Renegade 4xe, Compass 4xe plug-in hybrid, а также новый подключаемый гибрид Grand Cherokee 4xe (появится в продаже в конце текущего года).

На фото: концепт Jeep Recon

Ещё в этот список войдёт новинка, которая составит конкуренцию Land Rover Defender. Речь идёт о брутальном внедорожнике Recon, который американская компания презентовала в начале минувшей осени. Как сообщает британский Autocar, эта модель Jeep, которая получит полностью электрическую «начинку», выйдет на местный рынок в 2025 году.

По информации издания, в основу Jeep Recon ляжет модульная платформа STLA Large разработки автогиганта Stellantis. Как рассказала глава европейского подразделения марки Антонелла Бруно, новый «квадратный» внедорожник не станет «зелёной» альтернативой Wrangler: он будет чуть меньше по габаритам и в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже. Отметим, длина у актуального пятидверного Wrangler равна 4882 мм, ширина – 1894 мм, а высота составляет 1828 мм.

По словам Антонеллы Бруно, марка Jeep собирается активно развивать собственное «зелёное» направление; при этом в Великобритании и Европе она не рассматривает в качестве конкурента Land Rover. Вместо этого бренд планирует в дальнейшем побороться за покупателей с Volkswagen и Mini. Ранее сообщалось, что производство новой глобальной модели – электрического внедорожника Jeep Recon – начнётся в США в 2024 году.

На фото: концепт Jeep Wagoneer S
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На фото: концепт Jeep Wagoneer S
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На фото: концепт Jeep Wagoneer S
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Ещё одной электрической новинкой в европейской линейке бренда станет представленный в сентябре прошлого года Jeep Wagoneer S. Он тоже базируется на «тележке» STLA Large от Stellantis, в производство он должен отправиться в 2024-м. Как стало известно ранее, производитель пообещал этому SUV полный привод (очевидно, модель оснастят двухмоторной силовой установкой), её совокупная мощность превысит 600 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) понадобится 3,5 секунды. Заявленный запас хода на одной зарядке – около 643 км.

Стоит отметить, что на других важных для Jeep рынках «озеленение» модельного ряда будет идти медленнее. Так, по плану, к 2030 году в США на «электрички» придётся только 50% объёма продаж марки, тогда как другую половину по-прежнему будут занимать «углеводородные» модели (в том числе гибридные). Напомним, на домашнем рынке маленький «батарейный» кроссовер Avenger представлен не будет.

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