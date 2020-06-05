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  • Jeep становится ближе: автомобили марки теперь можно купить через маркетплейс Сберавто

Jeep становится ближе: автомобили марки теперь можно купить через маркетплейс Сберавто

05.06.2020 199 0 2

Клиенты сервиса смогут купить машину бренда в любом регионе России, даже там, где нет официального дилерского центра Jeep.﻿

 

Jeep сотрудничает с маркетплейсом Сберавто с начала текущего месяца. Новым каналом могут воспользоваться все клиенты марки, в том числе покупатели из тех регионов, где нет официальных дилерских центров бренда. Этот сервис поможет пользователям быстро и бесконтактно ознакомиться с модельным рядом Jeep и приобрести выбранную модель в нужной версии.

Российский офис Jeep предлагает будущим владельцам автомобилей воспользоваться специальными условиями: клиентам, оформившим сделку через Сберавто, предоставят персональную скидку в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей (в дополнение к действующим акциям). Эти условия распространяются на весь модельный ряд бренда – от компактного кроссовера Renegade до внедорожника Wrangler.

Кроме того, клиенты смогут заказать доставку выбранной модели по указанному адресу. Эта услуга доступна для пользователей сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного населённого пункта). Опция будет интересна в том числе жителям тех регионов, в которых нет официального дилера Jeep.

«Мы являемся свидетелями непростой экономической ситуации, и автомобильному бизнесу особенно важно сейчас проявить максимальную гибкость, – комментирует гендиректор FCA Rus Лука Патриньяни. – Мы постоянно ищем новые способы коммуникации с клиентами, не ограничиваясь только открытием новых дилерских центров. Сотрудничество со Сберавто – простой и удобный способ предложить Jeep и сократить время сделки для наших клиентов».

«Сервис Сберавто кардинально меняет клиентский подход к покупке автомобиля: теперь выбрать и оплатить авто можно онлайн, проведя безопасную сделку. Развивая наш сервис, мы запускаем и новый бизнес подход, который позволил нам стать первым онлайн дилером для автопроизводителей, – добавляет Олег Голубцов, CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка (Сберавто является частью экосистемы Сбербанка). – Наше сотрудничество с Jeep стало органичным шагом к следующему этапу – к выгодной покупке авто. Данная инициатива позволит покупать пользователям автомобили дешевле, так как существенно сокращается клиентский путь и связанные с этим издержки».

Напомним, в рамках развития новых каналов коммуникации с клиентами в 2019 году FCA Rus объявила о начале сотрудничества с Делимобиль: компания направила сервису яркие хэтчбеки Fiat 500. В ноябре 2019-го российское представительство Fiat Chrysler Automobiles рассказало о запуске работы с премиум-сервисом автомобилей по подписке Anytime Prime: для пользователей стали доступны три модели Jeep – Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

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