Jeep Wagoneer получил приключенческую версию Overland на фоне падения продаж

Большой рамный внедорожник Jeep Wagoneer теперь доступен в США в лимитированной спецверсии Overland, наилучшим образом приспособленной для поездок за пределами асфальтовых дорог.

Jeep Wagoneer дебютировал в 2021 году вместе со своим люксовым собратом Grand Wagoneer, у которого при прочих равных богаче оснащение и дороже отделка. С 2022 года Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer стали также предлагаться с удлинённым кузовом — такие версии имеют приставку L в названии. К большому сожалению корпорации Stellantis, продаётся флагманский SUV марки Jeep неважно, в том числе потому, что доступные на старте продаж бензиновые атмосферные двигатели V8 HEMI (5,7 л и 6,4 л) были впоследствии заменены на 3,0-литровый рядную «битурбошестёрку» Hurricane, а многие американские клиенты очень не любят уменьшения рабочего объёма двигателей, особенно на больших пикапах и внедорожниках.

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В первом квартале текущего года совокупные продажи Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer в США составили 7249 шт., что на 56,5% меньше продаж в январе-марте 2024 года. Для сравнения скажем, что Chevrolet Tahoe за тот же привод разошёлся тиражом 29 827 шт. (+27,9%), GMC Yukon — 23 324 шт. (+29,5%), Ford Expedition — 13 482 шт. (-37,5%).

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Одним и популярных способов повышения привлекательности малопопулярных моделей является создание различных спецверсий. Jeep Wagoneer Overland ориентирован на любителей приключений, в его стандартное оснащение входят система полного привода Quadra-Drive II с понижающей передачей в раздаточной коробке и задним самоблокирующимся дифференциалом, регулируемая по высоте адаптивная пневматическая подвеска Quadra-Lift (максимальный дорожный просвет — 254 мм), защитные стальные пластины под днищем в районе передней подвески, «раздатки» и топливного бака, две буксировочные петли в переднем бампере, 20-дюймовые литые колёса на 32-дюймовых вседорожных шинах и пакет Heavy Duty Trailer Tow, позволяющий буксировать прицеп массой до 4536 кг. Вся наружная хромированная отделка на версии Overland заменена на чёрную, на крыше установлены рейлинги с двумя поперечинами.

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При езде по бездорожью водителю Jeep Wagoneer Overland также помогут система Selec-Speed Control, помогающая контролировать тягу на подъёмах и спусках, дополнительный ездовой режим Rock Mode для езды по камням (есть ещё режимы Snow и Sand/Mud для езды по снегу и грязи) и камеры кругового обзора.

Кресла в салоне обиты кожей наппа, на пол уложены всепогодные коврики. В стандартное оснащение входят панорамная стеклянная крыша, трёхзонный климат-контроль, мультимедийная система Uconnect 5 NAV с 10,1-дюймовым экраном, электропривод багажной двери и много другое. Новое фирменное приложение-путеводитель Jeep Off-Road Pages+ предлагает огромное количество туристических маршрутов по США.

3,0-литровый двигатель Hurricane на Jeep Wagoneer Overland выдаёт стандартные 426 л.с. и 635 Нм, коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Минимальная цена Jeep Wagoneer Overland составляет 74 835 долларов с учётом доставки, всего будет выпущено только 2000 машин в такой конфигурации.

