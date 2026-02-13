ДВС ×

Jeep Wrangler получил новую спецверсию Willys 392 с мотором V8 Hemi

Опубликовано 13.02.2026 124 0 0
Jeep Wrangler получил новую спецверсию Willys 392 с мотором V8 Hemi

Стоимость такого внедорожника американской марки уже известна: на домашнем рынке за него просят не менее 69 995 долларов. Продажи начнутся в марте 2026 года.

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Jeep появилась 85 лет назад. Американский производитель с целью отметить памятную дату запустил кампанию Twelve 4 Twelve, в рамках которой он намерен выпустить 12 спецверсий в течение 12 месяцев. Как Kolesa.ru сообщал ранее, роль первенца исполнил Wrangler Moab 392, представленный в ноябре 2025 года, в декабре появился Wrangler Whitecap, в январе 2026-го был представлен Wrangler 85th Anniversary Edition, а теперь наступила очередь нового Wrangler Willys 392.

На фото: Jeep Wrangler Willys 392

Новая особенная версия получила кузов, окрашенный в жёлтый цвет Goldilocks, а также наклейки в виде слова Willys на капоте с дополнительным воздухозаборником и Heritage 4WD – на багажной двери. Ещё ей досталась светодиодная оптика и 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KO2, в которые обуты 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками. Кроме того, Willys 392 снабдили стальными задним и передним бамперами, причём на переднем есть возможность установить лебёдку.

В салоне Jeep Wrangler Willys 392 предусмотрены передние сиденья, отделанные кожей Nappa с подогревом и электрорегулировками, а также акустическая система Alpine с девятью динамиками, сабвуфером и усилителем. Ещё модели достался сенсорный экран информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, его диагональ составляет 12,3 дюйма.

Помимо этого, внедорожник снабдили комплектом для буксировки прицепа, иными осями, увеличивающими грузоподъёмность, раздаточной коробкой Selec-Trac, задним дифференциалом Tru-Lok с электронной блокировкой. Дорожный просвет у Jeep Wrangler Willys 392 составляет 282 мм.

Под капотом у новой версии классического внедорожника располагается 477-сильный двигатель V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 637 Нм (эти моторы вернулись в гамму моделей брендов, принадлежащих Stellantis, в прошлом году). Такой полноприводный внедорожник может разогнаться с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) за 4,5 секунды.

Модель поступит в продажу в марте 2026-го. Стоимость Jeep Wrangler Willys 392 уже известна: на американском рынке за него просят не менее 69 995 долларов, что эквивалентно примерно 5,36 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стартовая цена «обычного» пятидверного внедорожника Wrangler Willys в США на сегодняшний день составляет 44 500 долларов (около 3,41 млн рублей).

Напомним, в конце 2025 года марка Jeep полностью рассекретила внедорожник Recon. Он получил брутальную внешность, высокий клиренс, современный салон, но только электрическую «начинку». Новинка дебютировала в единственной полноприводной версии с двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется 3,7 секунды, а запас хода на одной зарядке у неё равен 402 км (по циклу EPA).

внедорожник США авторынок ДВС Jeep Jeep Wrangler
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как подготовить аккумулятор к сильным морозам Зимой от АКБ зависит многое. Именно она чаще всего превращает обычное утро в квест с вопросом «почему именно сегодня». Чтобы не проверять, сколько стоит поездка на такси в -20, разберёмся, к... 42 0 0 Опубликовано 13.02.2026
Статьи / Технологии Сервисные услуги для предприятия от производителей масел: что говорит опыт работы Лукойл Отечественные нефтяные компании обладают ресурсами, чтобы самостоятельно добывать, перерабатывать, разрабатывать рецептуры и производить качественные смазочные материалы. Однако они пошли да... 370 0 0 Опубликовано 12.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если замёрзла омывайка в бачке Зимой водитель может смириться со снегом, пробками и коротким световым днём. Но когда вдруг перестаёт работать стеклоомыватель, начинается настоящее испытание. Грязь летит на стекло, дворник... 1844 7 0 Опубликовано 11.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76693 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46778 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19358 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
35 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
7 Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не...
7 Что делать, если замёрзла омывайка в бачке
Новые комментарии
Change privacy settings