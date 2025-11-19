Новый внедорожник Jeep Recon: брутальный, шустрый, но только электрический

Марка Jeep, принадлежащая автогиганту Stellantis, показала прототип «приключенческого» внедорожника, который получил название Recon, ещё в сентябре 2022 года. Тогда в компании сразу заявили, что он получит исключительно электрическую «начинку», ведь модель задумывалась как «зелёная» альтернатива актуальному рамному Wrangler. С тех пор многие автопроизводители, в том числе и Стеллантис, успели разочароваться в потенциале электромобилей на глобальном авторынке. Тем не менее, дебютировавшему сегодня внедорожнику Jeep Recon менять обещанную «зелёную» технику всё же не стали.

Внешность серийного Jeep Recon практически не отличается от экстерьера прототипа. Внедорожник получил классические формы, светодиодную головную оптику с «U-образными» ходовыми огнями, а между фарами располагается заглушка с «фамильными» семью элементами с подсвечиваемым контуром. Модель получила массивный пластиковый обвес по периметру кузова, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки.

В нижней части переднего бампера есть сравнительно небольшой воздухозаборник с рисунком в виде сот, по бокам от него расположены яркие буксировочные проушины и противотуманки. На крыше установлены полноценные рейлинги, на багажную дверь повесили запаску. В профиль можно увидеть, что представленное в рамках презентации исполнение Moab получило чёрные колёсные диски, обутые в 33-дюймовые внедорожные шины. Корма укращена прямоугольными фонарями со сложным световым рисунком.

Дорожный просвет у Recon составляет 239 мм, для сравнения, у актуального Jeep Wrangler этот показатель варьируется в диапазоне от 246 до 328 мм (в зависимости от версии). Угол въезда у нового внедорожника составляет 34 градуса, угол съезда – 34,5 градуса, а угол рампы – 23,5 градуса. Объём переднего багажника составляет 85 литров, заднего – 858 литров, а при сложенном втором ряду сидений грузовое пространство можно увеличить до 1866 литров.

Новый внедорожник снабдили модульными дверными панелями со съёмными эластичными ремнями, а также двухплоскостным люком на крыше, который за доплату можно заменить конструкцией Sky One-Touch (это сдвижной верх с электроприводом). В салоне перед водителем располагается отделанный двухцветной кожей трёхспицевый руль, имеющий форму восьмиугольника.

У электромобиля, рассчитанного на пятерых седоков, на передней панели расположен виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а по центру установлен планшет информационно-развлекательной системы Uconnect 5, его диагональ равна 14,5 дюйма. Ниже можно увидеть устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

В основе нового внедорожника лежит модульная платформа STLA Large, которая роднит его с дебютировавшим в конце весны 2024-го Wagoneer S. Jeep Recon пока что дебютировал в единственной полноприводной версии – Moab. Такой внедорожник получил двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется 3,7 секунды. Ёмкость тяговой батареи равна 100 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке – 402 км (по циклу EPA).

Производство внедорожники наладят в начале 2026 года на заводе в Толуке (Мексика). Цена Jeep Recon Moab на американском рынке уже известна: за него просят не менее 65 000 долларов (стоимость указана без учёта платы за доставку), что эквивалентно примерно 5,25 млн рублей по текущему курсу.