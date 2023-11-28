Jeep Wrangler следующего поколения может разделить технику с пикапом Ram 1500 REV

Марка Jeep, входящая в состав Stellantis, выпускает Wrangler с 1986 года. За прошедшее время внедорожник успел трижды сменить генерацию. Модель актуального четвёртого поколения (серии JL) была представлена в 2017 году. За первые три квартала текущего года Wrangler разошёлся на домашнем рынке тиражом в 126 551 экземпляр, что на 14% меньше, чем в январе-сентябре 2022-го.

На фото: актуальный внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon X 4xe

Как сообщает британский Autocar, американская марка уже думают над тем, каким будет Jeep Wrangler следующего поколения. Ожидается, что его серийное производство начнётся в 2028 году, однако и до этого модель ждут технические обновки. Так, по информации издания, в 2025 году у внедорожника появится гибридная версия типа range extender, где ДВС выступает в роли «удлинителя» электрического запаса хода (сейчас у модели есть «обычная» PHEV-версия 4xe).



Предполагается, что Jeep завершит выпуск модели с ДВС в 2028 году, а следующее поколение Wrangler (может получить индекс J70) будет с полностью электрической «начинкой». По предварительным данным, в основу внедорожника ляжет принадлежащая Stellantis платформа STLA Frame, предназначенная для рамных автомобилей.



На фото: салон Jeep Wrangler Unlimited Rubicon X 4xe

Технику новый внедорожник, вероятно, разделит с «зелёным» пикапом Ram 1500 REV (бренд Ram тоже принадлежит автогиганту). Напомним, такой полноприводный грузовик получил двухмоторную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой составляет 663 л.с., а крутящий момент – 840 Нм. При этом передний модуль может отключаться во время езды для экономии заряда батареи, в задний встроен дифференциал с электронной блокировкой.



Ram 1500 REV оснастили 800-вольтовой тяговой батареей ёмкостью 168 или 229 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Максимальная мощность зарядки – 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Грузоподъёмность «зелёного» пикапа равна 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – 6350 кг.



На фото: концепт Jeep Wrangler Magneto 3.0

Ранее Jeep намекал на то, чего стоит ожидать от полностью электрического Wrangler, таким прообразом являлся концепт Jeep Wrangler Magneto 3.0, представленный минувшей весной. Он получил силовую установку мощностью 650 л.с. и 1220 Нм крутящего момента. Ещё у этого шоу-кара усиленная ходовая часть, 40-дюймовые внедорожные шины, конструкция без дверей и с мягкой крышей.



До того, как дебютирует серийный электрический Jeep Wrangler, марка представит свой новый «зелёный» внедорожник с несущим кузовом Recon. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в его основу ляжет модульная платформа STLA Large, а двухмоторная силовая установка будет выдавать свыше 400 л.с. в базового исполнения Sport и примерно 600 л.с. у топовой версии Moab.

