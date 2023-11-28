Гибридные авто ×
  • Jeep Wrangler следующего поколения может разделить технику с пикапом Ram 1500 REV

Jeep Wrangler следующего поколения может разделить технику с пикапом Ram 1500 REV

28.11.2023 99 0 0

В основу нового внедорожника американской марки может лечь одна из платформ автогиганта Stellantis – STLA Frame, предназначенная для рамных моделей.

Марка Jeep, входящая в состав Stellantis, выпускает Wrangler с 1986 года. За прошедшее время внедорожник успел трижды сменить генерацию. Модель актуального четвёртого поколения (серии JL) была представлена в 2017 году. За первые три квартала текущего года Wrangler разошёлся на домашнем рынке тиражом в 126 551 экземпляр, что на 14% меньше, чем в январе-сентябре 2022-го.

На фото: актуальный внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon X 4xe

Как сообщает британский Autocar, американская марка уже думают над тем, каким будет Jeep Wrangler следующего поколения. Ожидается, что его серийное производство начнётся в 2028 году, однако и до этого модель ждут технические обновки. Так, по информации издания, в 2025 году у внедорожника появится гибридная версия типа range extender, где ДВС выступает в роли «удлинителя» электрического запаса хода (сейчас у модели есть «обычная» PHEV-версия 4xe).

Предполагается, что Jeep завершит выпуск модели с ДВС в 2028 году, а следующее поколение Wrangler (может получить индекс J70) будет с полностью электрической «начинкой». По предварительным данным, в основу внедорожника ляжет принадлежащая Stellantis платформа STLA Frame, предназначенная для рамных автомобилей.

На фото: салон Jeep Wrangler Unlimited Rubicon X 4xe

Технику новый внедорожник, вероятно, разделит с «зелёным» пикапом Ram 1500 REV (бренд Ram тоже принадлежит автогиганту). Напомним, такой полноприводный грузовик получил двухмоторную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой составляет 663 л.с., а крутящий момент – 840 Нм. При этом передний модуль может отключаться во время езды для экономии заряда батареи, в задний встроен дифференциал с электронной блокировкой.

Ram 1500 REV оснастили 800-вольтовой тяговой батареей ёмкостью 168 или 229 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Максимальная мощность зарядки – 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Грузоподъёмность «зелёного» пикапа равна 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – 6350 кг.

На фото: концепт Jeep Wrangler Magneto 3.0

Ранее Jeep намекал на то, чего стоит ожидать от полностью электрического Wrangler, таким прообразом являлся концепт Jeep Wrangler Magneto 3.0, представленный минувшей весной. Он получил силовую установку мощностью 650 л.с. и 1220 Нм крутящего момента. Ещё у этого шоу-кара усиленная ходовая часть, 40-дюймовые внедорожные шины, конструкция без дверей и с мягкой крышей.

До того, как дебютирует серийный электрический Jeep Wrangler, марка представит свой новый «зелёный» внедорожник с несущим кузовом Recon. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в его основу ляжет модульная платформа STLA Large, а двухмоторная силовая установка будет выдавать свыше 400 л.с. в базового исполнения Sport и примерно 600 л.с. у топовой версии Moab.

внедорожник авторынок слухи электромобиль новинки гибридные авто Jeep Jeep Wrangler Ram Ram 1500 REV

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только щуп: как правильно проверять уровень масла Проверка уровня масла – самая простая операция, с которой справится даже восемнадцатилетняя выпускница филологического университета. Но и тут иногда возможны ошибки. Они обычно некритические... 493 0 0 28.11.2023
Статьи / Авто и технологии Качество, а не бренд: изучили содержимое канистр популярных моторных масел Эксперты автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провели исследования образцов масел популярных брендов в специализированной л... 11258 23 2 27.11.2023
Статьи / История В семье не без них: ТОП-10 самых уродливых автомобилей мира Как сказал 18-летний Ипполит Терентьев в романе Ф. М. Достоевского «Идиот», красота спасёт мир. А еще, как известно, красота – это страшная сила. 1806 9 2 26.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26210 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21498 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20405 10 0 08.08.2023
Change privacy settings