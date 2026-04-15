15.04.2026
Jensen Interceptor GTX готовится к премьере: аналоговый британский GT с американским V8

Британская компания Jensen International Automotive из города Банбери (графство Оксфордшир) обещает в ближайшие месяцы представить первую за четверть века полностью новую модель — купе Interceptor GTX. Новинка будет исполнена с оглядкой на историческое наследие марки Jensen и классического купе Interceptor, производство которого завершилось 50 лет назад.

Итак, Jensen Interceptor возвращается ровно через 50 лет после окончания производства классической версии модели. Оригинальная компания Jensen Motors была основана в 1934 году, а Interceptor стал её наиболее известной моделью, он выпускался с 1966 по 1976 год. На нашем сайте есть целых два исторических материала, посвящённых истории компании Jensen вообще и модели Interceptor в частности: один — от Дмитрия Лаврёнова, второй — от Влада Самарина. Здесь мы лишь вкратце скажем, что Jensen Interceptor в версии FF стал первым в мире в мире серийным легковым автомобилем с полным приводом, но большинство выпущенных экземпляров Interceptor имеют всё-таки классический задний привод.

После завершения производства модели Interceptor в 1976 году компания Jensen фактически прекратила своё существования из-за финансового кризиса, он привёл к её дроблению и продаже части активов. В начале 2000-х была предпринята попытка возрождения и представлен родстер Jensen S-V8, но его выпустили тиражом всего 20 экземпляров, на этом дело заглохло, последующие попытки возрождения тоже не были удачными.

Сегодня британская марка принадлежит компании Jensen International Automotive (JIA), она с 2010 года занимается реставрацией классических моделей Jensen (в основном это различные версии Interceptor) и делает на их базе рестомоды.

Первый тизер Jensen Interceptor GTX

В январе JIA объявила о намерении выпустить полностью новую модель и опубликовала её затенённый профиль. Сегодня JIA предложила нашему вниманию второй тизер грядущей новинки и объявила её имя — Interceptor GTX, премьера состоится во втором квартале текущего года.

Новый Interceptor будет иметь некоторое стилистическое сходство с историческим предком, но конструкция будет совершенно новой. Британский журнал Autocar утверждает, что спорткар получит лёгкий алюминиевый кузов, а под капотом разместится доработанный нижневальный 6,2-литровый V8 LT2 от базового Chevrolet Corvette C8. Любопытно, что GM недавно отказалась от этого мотора, заменив на новый 6,7-литровый нижневальный V8 LS6, но V8 LT2, безусловно, тоже хороший выбора для Jensen. На Corvette C8 двигатель V8 LT2 выдаёт 502 л.с., но у Jensen Interceptor GTX будет своя, более мощная версия. Классический Jensen Interceptor, к слову, использовал крайслеровские V8.

Второй тизер Jensen Interceptor GTX

Также британские коллеги сообщают, что Jensen Interceptor GTX предложит полностью аналоговый опыт вождения, а это значит, что можно ждать МКП и салон с физическими кнопками и стрелочными приборами. Тираж будет очень небольшим, сборка — ручной, а цена — огромной. Ждём премьеру.

