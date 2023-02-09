Jiangnan U2: наследник самого дешёвого китайского автомобиля на официальных фото

Jiangnan Automobile — малозаметный игрок китайского рынка, компания был основана в начале этого века как дочерняя структура китайского оборонного концерна Norinco, который в 90-х купил у Suzuki права и технологии для производства хэтчбека Alto второго поколения, чтобы дать китайскому народу дешёвый, но качественный автомобиль. Jiangnan была не единственным производителем Alto (Norinco поручил выпуск японской машины сразу нескольким подконтрольным компаниям), но предлагала его по самой привлекательной цене. В середине прошлого десятилетия малолитражку, которую к тому времени переименовали из Jiangnan Alto в Jiangnan TT (привет, Audi), отдавали за 15 800 юаней — это всего 165 тысяч рублей в переводе по текущему курсу. Более дешёвых полноценных машин на тот момент на китайском рынке не было.

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Jiangnan Alto/TT выпускался в исходном дизайне Suzuki и оснащался 800-кубовым 36-сильным трёхцилиндровым двигателем в паре с 4-ступенчатой МКП. Кузов длиной 3,3 м вмещал четырёх пассажиров и багаж. Максимальная скорость составляла 120 км/ч. Судя по открытой статистике китайского рынка, производство и продажи Jiangnan TT продолжались вплоть до 2018 года включительно, а пик продаж модели пришёлся на 2011 год — тогда было реализовано более 32 тысяч экземпляров. Jiangnan пыталась делать на базе Alto/TT более современные и дорогие модели, в том числе с нелепым передком в стиле Мерседеса, но это уже отдельная история.



В 2007 году контрольный пакет акций Jiangnan купила хорошо известная в России компания Zotye, которая в 2020 году впала в финансовый кризис и затем обанкротилась. Осенью прошлого года Zotye после долгого периода реструктуризации вернулась к жизни, тогда же стало известно и о воскрешении Jiangnan, но китайские СМИ не сообщают, кому сейчас принадлежит эта компания, а её прежний официальный сайт не работает. Зато сегодня китайские СМИ распространили первые официальные изображения первой после возрождения модели Jiangnan, которая получила нехитрый индекс U2.



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Электрический хэтчбек Jiangnan U2 имеет почти однообъёмный профиль и ностальгически оформленный передок, который должен напоминать покупателям о Jiangnan Alto/TT времён их молодости. Габаритная длина Jiangnan U2 — 3840 мм, ширина — 1742 мм, высота — 1545 мм, колёсная база — 2521 мм. 17-дюймовые колёса при таких габаритах кузова придают хэтчбеку довольно мускулистый вид.



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О технической начинке информации пока очень мало: в основе U2 лежит новая платформа J-Smart 1.0, хэтчбек предложат с двумя электромоторами на выбор — с отдачей 55 кВт (75 л.с.) и 120 Нм либо 80 кВт (109 л.с.) и 160 Нм. Запас хода на одной зарядке составит 305 либо 406 км. Цены, конечно, будут не такие низкие, как у Jiangnan Alto/TT, но довольно привлекательные. Ждём полноценной премьеры.

