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  • Компания Zotye вернулась со старым кроссовером Т300, но обещает кучу новинок

Компания Zotye вернулась со старым кроссовером Т300, но обещает кучу новинок

21.10.2022 186 0 0

После двухлетней «комы», в которую Zotye впала в результате финансового кризиса и затянувшейся реорганизации, компания объявила о том, что возобновила производство автомобилей и в общих чертах рассказала о дальнейших планах.

 

Последний раз о компании Zotye мы рассказывали в августе прошлого года, когда все её бизнес-процессы были заморожены и происходила вялотекущая, контролируемая судом реструктуризация. Гарантий, что Zotye выживет, на тот момент не было, поскольку желающих взять на баланс кризисную компанию почти не было. Тем не менее такие в итоге нашлись, в июле Zotye вновь появилась в базе данных китайского Минпрома, а 20 октября компания объявила о рестарте производства на заводе в Юнкане (провинция Чжэцзян). Кто теперь владеет Zotye, мы оперативно установить не смогли, китайские СМИ об этом не пишут, но, полагаем, без государственного капитала дело не обошлось.

Китайский потребительский сайт Zotye за прошедшие два года практически не изменился, на нём пока представлена россыпь докризисных моделей. Сколько из них в итоге будут реанимированы, неизвестно: судя по туманному пресс-релизу, компания Zotye возьмёт на вооружение три старые платформы и дополнит их одной новой. Ставка делается на компактные и субкомпактные модели (классов А, В, С), бензиновые и электрические, будут освоены новые методики продаж и цифровые сервисы.

Экспортный Zotye Т300

Ну а пока возобновлено производство всего одной модели — компактного переднеприводного кроссовера Т300, который в Китае дебютировал в 2017 году и должен был доехать до России, чего так и не случилось. Кроссоверы из первых после рестарта производства партий отправятся на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, а на китайский рынок эта модель вернётся только в 2023 году как Т300L.

Zotye Т300
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Zotye Т300
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Zotye Т300
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Zotye Т300
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Zotye Т300
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На что указывает буква L, пока непонятно — то ли на модернизацию, то ли на удлинение, то ли на оба фактора сразу. На китайском сайте Zotye кроссовер Т300L заявлен с прежней колёсной базой — 2610 мм, но с увеличенной на 100 мм до 4505 мм габаритной длиной и с единственным силовым агрегатом — 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (112 л.с., 143 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Картинки на сайте пока старые, их и публикуем.

Добавим, что пик продаж Zotye в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2016 год — тогда компания реализовала 328 875 автомобилей. В России лучшим годом для китайской марки стал 2018-й, тогда дилеры, по данным АЕБ, продали 3175 автомобилей. В прошлом году дилеры дораспродали остатки — 51 шт., по итогам первых трёх кварталов этого года в России продан всего один (вероятно, последний) автомобиль Zotye. Говорить о возвращении Zotye на наш рынок пока рано — компания только-только оклемалась.

Ранее в этом году решилась судьба другой кризисной китайской компании, хорошо известной в России, — Lifan. Теперь это Livan — электромобильный бренд, контролируемый могучим китайским холдингом Geely.

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