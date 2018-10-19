К инструкторам по вождению предъявили требования

Теперь обучать будущих автомобилистов смогут не все, у кого есть права. Новые правила ограничили круг лиц, допущенных до преподавания навыков вождению.

В числе новых требований для обучающих вождению – стаж управления транспортным средством нужной категории не менее трёх лет, отсутствие серьёзных нарушений правил дорожного движения (тех, за которые лишают прав), как минимум в течение пяти последних лет, владение методикой обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников.

Поправки с требованиями к инструкторам по вождению, уже зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ. Они вступят в силу в конце следующей недели, 28 октября 2018 года. С этого момента не только новые, но и нынешние инструкторы должны будут соответствовать стандарту, который утвердил приказ Минтруда.

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377 0 0 28.05.2018

Раньше в числе требований к инструкторам было лишь наличие у него прав той категории, на которую он обучает кандидатов, а также наличие документа на право обучения вождению. Теперь же прописан обязательный стаж управления ТС требуемой категории – не менее трёх лет.

Чтобы «отсеять» из «учительского состава» лихачей, было введено правило по отсутствию в течение не менее, чем пяти лет, нарушений ПДД, за которые лишают прав. Ещё одно из важных нововведений: каждый мастер производственного обучения вождению ТС (именно так назван новый профессиональный стандарт) теперь должен будет один раз в три года повышать квалификацию.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяну Шутылеву, уже разработаны специальные программы обучения для переподготовки и повышения квалификации инструкторов по вождению.

Также инструкторов обязали быть вежливыми и корректными. Из-за несоблюдения этого требования мастер может лишиться работы. Также он по новым требованиям обязан уметь обучать людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех инвалидов, которым требуется ручное управление.

Стоит отметить, что такие требования смогут сократить штат автоинструкторов, ведь они будут относиться не только к тем, кто собирается работать в этой сфере, но и к тем, кто занимает должность уже сейчас. А значит, части из них придётся получать новые навыки и разрабатывать собственные обучающие программы (это также предусмотрено поправками), другим, например, нарабатывать стаж вождения без серьёзных нарушений ПДД.

Пока неясно, скажется ли это на выпускниках автошкол. Так, ранее в ГИБДД предлагали лишать прав водителей, получивших свидетельства из тех автошкол, которые не прошли проверку. Возможно, что инструкторы, которым запретят работать из-за несоответствия требованиям, тоже смогут принести проблемы своим ученикам.